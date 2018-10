En lang række netbutikker er blevet afsløret i at betale brugere for femstjernede anmeldelser, skriver The Guardian.

Forbrugerorganisationen 'Which?' har fundet flere såkaldte anmeldelsesfabrikker på Facebook med op mod 87.000 brugere. Fabrikkerne er defineret ved, at brugerne skriver falske, positive anmeldelser mod betaling. Anmeldelserne lægges efterfølgende på Amazon og Facebook.

De pågældende netbutikker lægger varer op i grupperne på Facebook og skriver, at de søger positive anmeldelser på et specifikt produkt.

Herefter skal brugerne købe produktet og give det en femstjernet anmeldelse, hvorefter de bliver belønnet ved at få pengene for varen refunderet - og i visse tilfælde et ekstra beløb sat ind på kontoen.

Dermed får firmaerne et væld af positive anmeldelser, der kan anspore andre kunder til at købe produktet.

»Butikkerne ripper i virkeligheden folk ved at bruge anmeldelser, der er købt og betalt. De repræsenterer ikke en ærlig eller objektiv mening, men har til formål at vildlede folk til at købe produkter, som de ellers måske ville gå udenom,« siger Alex Neill, der er administrerende direktør for forbrugergruppen ‘Which?’.

Organisationen har fået adgang til flere anmeldelsesfabrikker på Facebook, hvor folk modtager betaling for at skrive positive anmeldelser.

'Which?' fortæller, at der til tider er et nyt firma hvert andet minut, som poster varer i gruppen og efterspørger femstjernede anmeldelser. Firmaerne kommer fra hele verden.

En del anmeldelsesfabrikker, hvor brugerne modtager gratis varer eller kontant belønning for at skrive postive anmeldelser, er oprettet på Facebook. Foto: LOIC VENANCE Vis mere En del anmeldelsesfabrikker, hvor brugerne modtager gratis varer eller kontant belønning for at skrive postive anmeldelser, er oprettet på Facebook. Foto: LOIC VENANCE

Både Facebook og Amazon har fået forelagt afsløringen af, at der lægges falske anmeldelser ud på deres platforme.

Begge skriver i kommentarer, at praksissen er imod deres retningslinjer, og det vil få konsekvenser for de pågældende netbutikker, hvis de bliver taget i at betale kunder for at skrive positive anmeldelser.

Konsekvensen kan både være udelukkelse fra platformene eller politianmeldelse.

I september blev en mand fra Italien idømt fængsel, fordi han på Trip Advisor havde solgt positive anmeldelser til hundredvis af hoteller.