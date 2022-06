Lyt til artiklen

NemID er fredag formiddag ramt af tekniske problemer. Det betyder, at kunderne ikke kan logge på.

Det bekræfter pressechef i Nets, Peter Glüsing, over for B.T.

»Vi kender endnu ikke årsagen, men vores teknikere arbejder hurtigt og målrettet på at få problemet løst,« siger han og beklager samtidig de gener, det giver for kunderne.

Det vides ikke præcist, hvor mange brugere der er berørte, men Nets antager, at det gælder alle NemID-brugere.

Heldigvis fungerer MitId, så har du brug for at logge på nu, kan det være en løsning at bruge det i stedet.

Nets oplyser desuden, at trafikken i MitId er stigende under nedbruddet.

Det er endnu uvist, hvornår NemID fungerer igen, men der er ny status på situationen klokken 11.

B.T. følger sagen.