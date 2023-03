Lyt til artiklen

Restaurationer skal fremover selv have lov til at bestemme, om man vil tage mod kontant betaling fra spisende og drikkende kunder.

Sådan lyder meldingen fra brancheforeningen Danmarks Restauranter og Caféer.

»Der er virkelig meget administrativt tungt og omkostningstungt i det her, og det går selvfølgelig ud over restauratørerne, men også over forbrugeren, for det er dem, der betaler regningen i sidste ende,« siger Freja Brandhøj, politisk direktør i foreningen til TV 2 Østjylland.

En undersøgelse blandt medlemmerne af brancheforeningen viser, at halvdelen af dem ville sige nej til kontanter, hvis det bliver tilladt.

Hovedårsagerne er:

Besvær med at finde bank, der vil tage mod kontanterne.

Besvær med at bestille tid omveksling af byttepenge.

I artiklen hos TV 2 Østjylland fortæller flere restauratører i det østjyske område videre, at man

Det er den såkaldt kontantregel, der i Danmark sikrer, at alle butikker og restauranter skal tage imod kontanter fra kunderne.

I eksempelvis Sverige har man en lignende lovgivning, men her har butikker, restauranter og cafeer dog mulighed for at indgå en aftale om ikke at tage mod kontant betaling.

Det er en lignende frihed, som brancheforeningen Danmarks Restauranter og Caféer ønsker i Danmark. Ikke mindst for mindre restauratører.

I Danmark er debatten igen dukket op i de seneste måneder, fordi restauranten Mash i Aarhus med har valgt at afvise kontanter og dermed med overlæg bryde loven.

»Jo, det gør vi sgu nok. Men hvem er det, vi bryder loven over for? De gæster, vi omgås, har ikke problemer med det. Dem, der har et problem med det, er dem, der i bund og grund ikke skal komme på en restaurant,« har partner og marketingchef Mikkel Glahn sagt.