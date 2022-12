Lyt til artiklen

Aktiemarkederne er styrtdykket, renterne er steget, og der har stort set ikke været nogen investeringer, der har givet et positivt afkast.

2022 har været et elendigt år for småsparere, pensionsopsparere og professionelle investorer.

Herhjemme er aktieeliteindekset C25 i år dykket med hele 15 procent, og bedre bliver det formentlig ikke i 2023.

I hvert fald ikke hvis man spørger Pernille Bomholdt Henneberg, cheføkonom i Velliv, der er et af Danmarks største pensionsselskaber.

»Mit bud – om end der på nuværende tidspunkt er tale om et særdeles usikkert bud – er, at vi i 2023 kommer til at se aktiemarkedet falde med 10 til 15 procent,« lyder det fra cheføkonomen.

Med få dage tilbage af 2022 står det klart, at danske pensionsopsparere med såkaldte markedsrenteprodukter står til store tab på 10 procent eller mere på deres opsparinger i år.

Hvis Pernille Bolholdt Henneberg får ret i sin økonomiske vejrudsigt for 2023 med gråvejr og blæst, kan 2023 også blive et temmelig ringe år med negative afkast for danske pensionsopsparere.

Pernille Bolholdt Henneberg forudser, at økonomierne i Europa kommer til at gå i bakgear i 2023. Faktisk er euroområdet formentlig allerede i recession – altså i økonomisk tilbagegang – vurderer hun.

Der skal formentlig mere end foldede hænder til, før aktiemarkederne vender.

Samtidig påpeger hun, at Den Europæiske Centralbank (ECB) vil fortsætte med at hæve renterne i 2023, men formentlig ikke nok til, at inflationen kommer ned omkring de to procent, som er centralbankens mål.

De stigende renter betyder, at boligejere med variabelt forrentede lån – særligt de helt korte lån, der får ny rente hvert halve år – kommer til at opleve, at det bliver mærkbart dyrere at sidde i boligen i 2023.

Pernille Bolholdt Henneberg er ikke ene om at se mørke skyer i krystalkuglen.

Forventningen blandt aktieanalytikere er nemlig generelt, at aktiemarkedet vil falde i 2023.

Og det er ikke hverdagskost, at analytikerne har taget de negative briller på ved indgangen til et nyt år.

Faktisk skal man telt tilbage til år 2000 og it-boblen for at finde et år, hvor analytikerne havde så dystre forventninger til det kommende år. Og de fik ret. Fra marts 2000 til oktober 2002 styrtdykkede teknologiaktierne i det amerikanske Nasdaq-indeks med 78 procent.

Markedet kan dog også overraske positivt næste år, da der er stor usikkerhed i de økonomiske prognoser.

»Forskellen mellem den laveste og den højeste forventning til aktiekursen i slutningen af 2023 er den største siden finanskrisen i 2009,« lyder det fra Pernille Bolholdt Henneberg.