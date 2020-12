Det er blevet dyrt at have penge i banken, og efter nytår bliver det endnu dyrere.

Bankerne sænker over en bred kam loftet for, hvornår man skal betale negative renter. Loftet bliver typisk sænket til 250.000 kroner på private konti, men der er store forskelle på, hvordan bankerne regner sig frem til, hvornår du rammer loftet og typisk skal have minus 0,6 procent i rente for at have penge i banken.

»Markedet for negative renter er efterhånden så uoverskueligt, at forbrugerne ikke kan navigere i det,« siger cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk Morten Bruun Pedersen.

Hvis du bare har en NemKonto og ingen andre konti i din bank, er det nemt nok at finde rundt i, men har du flere konti eller for eksempel også en fælles budget- eller opsparingskonto med din partner, kompliceres billedet.

For eksempel falder rentehammeren allerede ved en beløbsgrænse på 50.000 kroner hos Danske Bank, hvis du har en fælles budgetkonto med din partner.

I Jyske Bank betaler du negative renter af alt, du har stående på andre individuelle eller fælles konti end din NemKonto.

»Det er altså lidt forargeligt, når folk ikke engang kan have et beløb på måske to eller tre månedslønninger stående på en budget-, ferie- eller opsparingskonto til uforudsete udgifter, uden at de bliver ramt af de negative renter,« siger Morten Bruun Pedersen.

Hos Nordea betaler du til gengæld først negative renter, når summen af alle dine indestående på dine forskellige konti inklusive din halvdel af fælles budget- eller opsparingskonti overstiger beløbsgrænsen på 250.000.

»Det er klart en fordel, at man ikke bliver ramt af negative renter på de enkelte konti i Nordea,« siger Morten Bruun Pedersen og tilføjer, at der trods den enslydende rente på minus 0,6 procent i Danske Bank, Jyske Bank og Nordea trods alt er lidt konkurrence om kunderne på markedet for negative renter.

Bankerne opfordrer kunderne til at henvende sig til deres bankrådgiver, hvis de vil undgå negative renter, for eksempel med henblik på i stedet at investere pengene.

Men man skal møde op med en god portion sund skepsis og kritisk sans under armen til mødet med bankrådgiveren, siger Morten Bruun Pedersen.

Sådan er reglerne i Danmarks tre største banker I Danmarks tre største banker er der indført en negativ rente på -0,60 procent for indestående på indlånskonto. Men bankerne har vidt forskellige regler for, hvornår den negative rente blive udløst. Her kan du få et hurtigt overblik over, hvordan reglerne i hovedtræk er fra 1. januar 2021: Danske Bank: Du kan have 250.000 kr. samlet set på egne konti uden at betale negative renter, hvis du har en NemKonto i banken.

Hvis du har konti sammen med en eller flere andre, gælder der en særlig beløbsgrænse på 50.000 kr. for disse konti – uanset om der er tilknyttet NemKonto. Du skal altså eksempelvis betale negative renter af indestående over 50.000 kroner på en fælles budgetkonto. Jyske Bank: Du kan have 250.000 kr. stående på din NemKonto uden at betale negativ rente.

Par, der har én fælles konto, kan således have 500.000 kr. stående på kontoen, hvis begge bruger den som NemKonto.

På alle øvrige konti skal du betale negativ rente af alt indlån, for eksempel hvis du udover din NemKonto har en fælles budgetkonto med din partner eller en individuel eller fælles opsparingskonto. Nordea: Her kan du samlet have op til 250.000 kr. stående fordelt på alle dine indlånskonti uden at blive berørt af negativ rente.

Det gælder også konti, som du deler med andre (f.eks. din partner), eksempelvis en budgetkonto eller ferieopsparngkonto. Her vil et indestående på for eksempel 50.000 kroner blive ligeligt fordelt mellem jer, så I hver tælles for 25.000 kroner op til jeres individuelle grænse på i alt 250.000 kr. Kilde: Priserne er indhentet af B.T. 18. december 2020.

»Mange bankkunder kan måske blive fristet af at flytte deres indestående over i et investeringsprodukt i banken for at undgå de negative renter. Men her skal man altså være meget varsom.«

»For det første er investeringen forbundet med en risiko. For det andet er bankens omkostninger på investeringsprodukterne uoverskuelige og kan meget vel vise sig at være højere end de negative renter. Hvis man tager imod bankens rådgivning om at flytte pengene over i et af deres investeringsprodukter, risikerer man altså at blive kørt rundt i manegen.«

De negative renter provokerer mange kunder. Men man skal ikke handle i trods og træffe irrationelle beslutninger, advarer Morten Bruun Pedersen.

For eksempel er det en ualmindelig dårlig idé at gå ned i banken og hæve for eksempel 50.000 eller 100.000 i kontanter og gemme pengene i en skuffe i soveværelset eller i inderlommen på en gammel frakke i klædeskabet.

»Det er alt for risikabelt. De risikerer at blive stjålet, og forsikringen dækker typisk kun små kontantbeløb. Det sker også, at ældre mennesker ikke kan huske, hvor de har lagt pengene, eller ens hjem kan brænde. Og det kan være svært at sætte større beløb ind på en konto igen på grund af hvidvaskreglerne,« siger Morten Bruun Pedersen.

Forbrugerrådet Tænk har for nylig sendt et brev til erhvervsminister Simon Kollerup, hvori de opfordrer ham til at nedsætte et udvalg, der blandt andet skal kigge rådgivningen og prissætningen i de finansielle supermarkeder efter i sømmene.

