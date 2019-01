Nedturen for Domino’s Pizza tager til i fart. Senest har kæden lukket to pizzeriaer i starten af januar, og dermed har Domino's nu lukket knap hver tredje restaurant, siden de blev ramt af en fødevareskandale i slutningen af september 2018.

Det viser dokumenter fra Fødevarestyrelsen, som B.T. har fået aktindsigt i.

»Trenden er jo klar. Domino’s er inde i en ond cirkel, hvor den her krise har påvirket deres brand negativt. Der er en grundlæggende tillid, som er blevet brudt hos mange kunder, og det er det værste, der kan ske,« siger Henrik Byager, ekspert i kommunikation og branding, og uddyber:

»Deres produkt og koncept har ikke været stærkt nok til kunne klare det her, og så bliver sådan en krise en kniv i bugen, hvorefter det bare fosser ud.«

Kunderne i Herlev blev informeret om lukningen med denne seddel. Foto: Niels Philip Kjeldsen

Domino’s nedtur startede for alvor, da pizzakæden den 27. september 2018 i Operation X blev afsløret i fusk med datomærkning af råvarer.

I forbindelse med programmet besøgte Fødevarestyrelsens Rejsehold alle 31 Domino’s-restauranter, og i 22 af dem endte besøget med en sanktion. 15 af pizzeriaerne havde problemer med datomærkning af råvarer.

Skandalen fik allerede konsekvenser den 10. oktober, da Domino’s lukkede to restauranter. Den 15. oktober informerede Domino’s så igen Fødevarestyrelsen om yderligere fem lukninger.

Det blev ikke sidste gang.

Fakta om Domino's-skandalen Domino's blev 27. september afsløret i at omdatere fødevarer i Operation X på TV 2. I forbindelse med programmets optagelser besøgte fødevarekontrollen alle Domino's 31 adresser 7. juni. På 15 af dem var der rod med datomærkning i forskellig grad, og i 22 gav fødevarekontrollen en sanktion, bl.a. for problemer med temperaturen på råvarer og problematisk hygiejne. Siden juni har fødevarekontrollen ført tæt kontrol med Domino's. På de kontrolbesøg er der udstedt 70 sanktioner, og der er givet påbud om at destruere varer, påbud om lukning af butikker og 14 bøder, oplyser Fødevarestyrelsen. B.T. kunne 16. november afsløre, at Domino's havde taget konsekvensen og lukket syv butikker ned på tværs af landet. I januar fortsatte butikslukningerne så, da Domino's lukkede ned for yderligere to restauranter. De ni lukkede Domino's-butikker er: Herlev Glostrup Ballerup Vesterbro i København Næstved Taastrup Viborg Køge Aarhus V

Den 7. januar i år fortsatte nedturen, da Domino’s meldte til Fødevarestyrelsen, at de lukkede restauranterne i Herlev og Glostrup. Det viser dokumenter fra Fødevarestyrelsen, som B.T. har fået aktindsigt i.

Dermed har Domino’s lukket knap hver tredje restaurant i Danmark på bare tre måneder. De har nu 22 ud af 31 tilbage.

»Det er jo oplagt, at de her lukninger har noget med den skandale at gøre. Det var en alvorlig sag, hvor der blev snydt systematisk med fødevarehygiejnen, og det er klart, at det er noget, der betyder meget for forbrugerne,« siger Camilla Udsen, fødevarepolitisk medarbejder i Forbrugerrådet Tænk, og uddyber:

»Man har set andre eksempler på, at forbrugere reagerer på shitstorms, og at der er butikker, der går ned på det og mister deres omdømme. Hos Domino’s har der været reelle problemer, og derfor overrasker det her mig ikke,« siger Camilla Udsen.

Domino's har lukket syv butikker ned siden 10. oktober. Her er det Domino's i Taastrup, der er lukket ned. Foto: Andreas Langaa

Hos Domino’s erkender man i en mail til B.T., at 2018 har været et svært år, og at det ’ikke har været godt nok’.

Om butikslukningerne skriver Domino’s:

»Vi har en strategi om aktivt at styre og overvåge alle vores butikker, og om nødvendigt lukke butikker som ikke opfylder vores driftsmæssige og økonomiske standarder og krav. På denne basis har vi lukket butikker og lægger nu alle vores kræfter og tid i vores 22 butikker.«

Domino’s forklarer i samme mail, at de har iværksat en lang række tiltag, der skal rette op på situationen i kæden og påpeger, at de nu har en glad smiley i alle de tilbageværende butikker.

Domino's har lukket og tømt en række butikker. Her er det Taastrup. Foto: Andreas Langaa

»Vi er kede af og ærgerlige over at have skuffet vores kunder og vil gerne undskylde over dem,« skriver Domino’s og oplyser, at de fortsat har 10.000 kunder om ugen.