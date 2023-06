Danskerne vil kun købe slik, hvis det kan købes for en slik.

I hvert fald viser Cloetta Danmarks seneste regnskab, at der herhjemme ikke er blevet brugt så mange penge på søde sager i 2022.

Det skriver RetailNews.

Cloetta producerer blandt andet lakridspiber, Malaco-slik og Läkerol.

Omsætningen gik godt nok 59 millioner kroner frem, men driftsresultatet endte på 4,6 millioner kroner.

I 2021 lå det tilsvarende tal på 22,8 millioner kroner.

I selskabets beretning skriver Mads Brinks, der er administrerende direktør i Cloetta Danmark:

»Ledelsen anser resultatet for året som værende på linje med forventningerne justeret efter usikkerhederne relateret til den geopolitiske situation og den efterfølgende inflation samt forstyrrelser i forsyningskæden.«

Selskabet forventer også, at 2023 vil byde på udfordringer, men forventer fortsat vækst:

»På grund af prisstigninger implementeret for at kompensere for stigende omkostninger og transferpriser forventer vi, at vores salg vil stige, mens indtjening vil forblive på det samme niveau,« hedder det i beretningen.