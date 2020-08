Der var tale om endnu et kapitel i fortællingen om TDC og YouSees nedtur, da TDC fredag fremlagde regnskab for andet kvartal af 2020.

Kunderne fosser ud i massevis. 170.000 kunder er forsvundet i løbet af årets første seks måneder. 102.000 af dem er tv-kunder. Fortsætter nedturen i det tempo, vil det betyde, at tv-forretningen er udslettet om seks-syv år. Regnskabet har fået iagttagere af markedet til at save TDC og YouSee over i to stykker.

Første hårde melding kom fredag og blev leveret af John Strand, teleanalytiker i Strand Consult.

»Kunderne forsvinder hurtigere fra TDC, end vælgerne forsvinder fra Dansk Folkeparti. Det er så absurde tal, og det gælder jo alle forretningsområder i TDC. Der er ingen gode nyheder i det regnskab,« sagde han til Berlingske.

Teleanalytiker John Strand. Foto: Andreas Beck Vis mere Teleanalytiker John Strand. Foto: Andreas Beck

Også Torben Rune, der har beskæftiget sig med telefoni og tv-produkter i flere årtier som direktør for Netplan, og som i dag har firmaet Teleanalyse, går til stålet.

»Det regnskab er trist. Der er ikke nogen fremgang at spore, så det er kritisk for TDC og YouSee. Det er dybt problematisk, at de taber så mange kunder,« siger Torben Rune til B.T. og uddyber:

»Det værste for YouSee er, at årsagen ikke kun er, at de har behandlet deres kunder tvivlsomt. Årsagen er også, at tv-pakkerne er et forældet produkt. Det er et strukturelt problem, så jeg vil ikke udelukke, at tv-forretningen helt forsvinder inden for en relativt kort årrække.«

Bagtæppet for det seneste regnskab er hård kost for TDC – især når man ser på YouSees forretning med tv-pakker.

Den toppede i slutningen af 2014, hvor YouSee havde 1.410.000 kunder med en tv-pakke. Siden er gået ned ad bakke i ekspresfart.

Regnskabet fredag var det 17. kvartalsregnskab i træk, hvor YouSee måtte melde, at deres tv-forretning var skrumpet – hele 341.000 kunder har sagt farvel siden toppen i 2014.

Hele 102.000 af dem er altså forsvundet de første seks måneder af 2020, efter Discoverys 11 tv-kanaler røg ud af YouSees tv-univers ved årsskiftet.

Gravkammerstemning var der dog intet af, da TDC fredag stillede op for at udlægge teksten.

Over for Berlingske sagde Lasse Pilgaard, koncernfinansdirektør for TDC, at man selvfølgelig arbejder på at stabilisere toplinjen, og så fulgte denne melding:

»Men vi er glade for udviklingen: Vi taber færre kunder, og hver måned er bedre end den foregående – maj er bedre end april, juni er bedre end maj.«

Over for mediet Finans udtalte han, at TDC selvfølgelig har tabt for mange kunder de første seks måneder af 2020, men:

»Vi synes, at det går i den rigtige retning.«

Lasse Pilgaard, TDC. Vis mere Lasse Pilgaard, TDC.

Og de meldinger forbløffer Torben Rune.

»Det er jo frygteligt. Der er noget Komiske Ali over det. Forretningen fungerer ikke, og kunderne vælter simpelthen ud af butikken,« siger Torben Rune:

»TDC har gennem flere år udvist en eklatant mangel på forståelse for det her marked. De har levet i en helt anden verden end deres kunder. Der skal meget drastiske ændringer til.«

TDC varsler da også tiltag i kvartalsregnskabet. Eksempelvis et internetbaseret tv-produkt ved navn Youtv, som bliver lanceret til efteråret, hvor man ikke behøver kabel-tv eller tv-pakke. Torben Rune er skeptisk.

»Det kommer et par år for sent. Det er fint nok at forsøge sig med, men det her marked er skredet. Der skal tænkes helt nyt.«

Men er kritikken ikke lige lovligt hård, når man tænker på, at TDC blandt andet er ramt af strukturelle forandringer i markeder, som de ikke selv er herre over?

»Kritikken er fuldt ud fortjent. Mængden af mærkelige betragtninger, dårlige oplevelser for kunderne og forkerte satsninger, der er kommet fra TDC de seneste år: Det må simpelthen gå galt,« siger Torben Rune:

»Det er åbenbart ikke gået op for dem endnu. Man rider, som man sadler. Det er hårde ord, men de er fortjente.«

B.T. har siden lørdag morgen forsøgt at få en kommentar fra TDC. De har ikke haft mulighed for at stille op.