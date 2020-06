Når Mette Frederiksen fredag deltager i et topmøde om EUs budget, hvor Danmark står til at skulle betale flere milliarder kroner ekstra om året, har hun kurs mod sit første store politiske nederlag som statsminister.

I oktober kaldte hun EUs udspil »fuldstændig gak« og afviste, at Danmark vil betale mere. Nu står Danmark så alligevel til at acceptere en milliardregning. En proces, som udløser hård kritik.

Afsenderen er Marlene Wind, leder af Center for Europæisk Politik og professor ved Københavns Universitet.

Hun mener, at regeringens taktik, hvor man har stået sammen med sparebanden – der også tæller Sverige, Østrig og Holland – om at sige nej til et større budget og nu alligevel ender med at sige ja, har været pinlig.

»Det har været en enormt turbulent og uskøn proces. Man er kravlet op i et træ og sagt, man intet vil. Så bliver der lækket dokumenter, der viser, man faktisk er kravlet ned af træet igen. Det vil man så ikke indrømme. Først er man i sparebanden. Så er man ikke ikke i sparebanden,« siger Marlene Wind:

»Det er umuligt at finde ud af, hvad det er for en kurs, Danmark følger i EU-spørgsmålet. Det er, som om Danmarks europapolitik er små, sure opstød, og så bliver man alligevel trukket til truget, fordi man pludselig opdager: ‘Gud, vi er kun fem millioner mennesker, vi er nødt til at rette ind’.«

Hun forklarer, at hendes kolleger ude i Europa er 'dybt forundrede' over Danmarks position.

»Det er ikke kønt at se på. Regeringen kommunikerer ikke til befolkningen om et projekt i EU. Vi hører intet om, hvad man rent faktisk vil med Europa og budgettet. Så den bedste beskrivelse af processen er 'uskøn' og 'småpinlig',« siger Marlene Wind.

I regeringen er man ikke enig i, at forhandlingsprocessen har været pinlig.

»Jeg oplever den kritik, der har været og er af forhandlingsprocessen, som spilfægteri. Vi har opbakning fra et flertal i Folketinget, skal man huske. Men det er klart, at der er sket det, at Tyskland har ændret position i det her forløb. Og det betyder selvfølgelig noget,« siger Lars Aslan Rasmussen, EU-ordfører for Socialdemokratiet.

Han mener også, at det er helt tydeligt, hvad regeringen vil med EU:

»Vores holdning er klar: Det er helt afgørende for Danmark at være i EU. Men for at bevare en folkelig opbakning skal vi kunne se, hvad de her penge går til. Vi skal holde en budgetansvarlig linje,« siger Lars Aslan Rasmussen.

En linje, der umiddelbart er opbakning til i den danske befolkning, viser en YouGov-rundspørge for B.T.

Her svarer 48 procent, at de er delvist eller helt uenige i, at Danmark skal betale op mod 6,7 milliarder kroner mere til EU-budgettet. Det er det tal, Statsministeriet har oplyst vil være konsekvensen af EU's udspil.

Kun 17 procent mener, det er en god idé at øge udgifterne til EU.

På spørgsmålet om den hjælpepakke, der er lagt op til, hvor alle EU-lande låner 500 milliarder euro i fællesskab og deler ud til de mest nødlidende lande, er det 54 procent af danskerne, der synes, det er en dårlig idé - kun 18 procent bakker op.

Også her har regeringen dog et ansvar, mener Marlene Wind.

»Det betyder meget, at regeringen hele tiden taler EU ned og for eksempel lægger et budget frem, som ikke passer. Jeg forstår godt folks reaktion. Jeg undrer mig overhovedet ikke over de her tal,« siger Marlene Wind.

Hun slutter sig til kritikken – som også har været luftet i en artikel hos DR – af Statsministeriets melding om, at EU-udspillet vil koste Danmark 6,7 milliarder mere om året.

Kritikken lyder, at Statsministeriets tal skyder langt over, hvad Danmark reelt kommer til at betale.

»Det er et meget manipulerende, at man kommer med en sådan en budgetberegning, og det er meget problematisk i et demokrati, at man kommer med så manipulerende tal. Lad os nu få en ordentlig debat om de her ting,« siger Marlene Wind:

»Regeringens linje afspejler, at man vil holde på nogle af de DF-stemmer, man fik ved valget. Det er ren indenrigspolitik. Og så håber man, at ingen opdager det, når man kravler ned af træet nede i Bruxelles.«

Også her er Lars Aslan Rasmussen stærkt uenig:



»Dem, der er rigtig glade for EU, skal lære at forstå, at fordi man ikke er enig i alt, så betyder det ikke, at man ikke støtter op om projektet. Både statministeren og jeg har sagt masser af positive ting om EU,« siger Lars Aslan Rasmussen:

»Jeg tror, at de her meningsmålinger er udtryk for, at mange danskere mener, at regeringen fører en ansvarlig politik. Jeg tror, de fleste danskere mener, det er rimeligt, at man fører en ansvarlig politik.«