Onsdag aften valgte regeringen og sundhedsmyndighederne at lukke indkøbscentre frem til januar, og de resterende butikker fra efter jul og frem til 3. januar.

En nedlukning, der kan resultere i et omfattende udsalg.

Det skriver Jyllands-Posten.

Grunden til det er, at butikkerne og centrene sidder inde med en masse tøj på lager til højtiden, som kan være svært at komme af med efter nytår.

»Det er overraskende, at lukningen kommer med så kort varsel. Vi har forberedt en masse aktiviteter i stormagasiner og andre steder op til højtiden. I marts var vi jo også gennem en hård nedlukning, men det var midt i en sæson, og vi fik da tid til at sælge tingene. Lige nu har vi masser af festtøj med glimmer og andet til jul samt nytår, som ligger usolgt. Det har ikke stor værdi i januar,« siger Jens Poulsen, administrerende direktør i DK Company A/S, til Jyllands-Posten.

Nedlukningen kommer efter, at Tyskland og Holland tidligere i denne uge også tvangslukkede detailhandlen dog til midt i januar.

Også elektronikbranchen bliver ramt af nedlukningerne.

Peder Stedal, administrerende direktør for Elgiganten i Danmark, siger til Jyllands-Posten, at 3. juledag er den største salgsdag på året for elektronikkæden efter Black Friday.

Kæden har 38 butikker hvoraf flere af dem allerede er lukket, da de ligger i indkøbscentre, mens resten skal lukke den 25. december og frem til 3. januar.