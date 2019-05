Et lille fald i priserne gør, at Københavns Kommune - i hvert fald for en stund - må se sig slået, når det handler om at have landets højeste gennemsnitlige kontante udbudspriser for ejerlejligheder.

For øjeblikket koster en ejerlejlighed i København nemlig 4.479.235 kroner, hvilket er en anelse mindre end samme tid sidste år, hvor den gennemsnitlige udbudspris på en ejerlejlighed lød på 4.551.822 kroner. Det skriver Boliga.

Selvom det kan lyde som et tårnhøjt beløb for at blive ejer af en lejlighed i storbyen, så er der altså én kommune - ganske tæt på - der p.t. trækker endnu højere kontante priser. Nemlig Frederiksberg.

Her lyder den gennemsnitlige udbudspris på ejerlejligheder godt 100.000 kroner højere, og dermed skal der altså betales lige knap 4,55 millioner kroner for en Frederiksberg-lejlighed.

»Overordnet set er der ingen tvivl om, at hele det københavnske marked for ejerlejligheder er kommet markant ned i tempo over det seneste års tid. Tilbage i starten af 2018 lå den årlige prisstigningstakt på ejerlejligheder i København i omegnen af ti procent. I dag er vi tæt på nulpunktet til marginale prisfald over det seneste års tid,« siger Christian Hilligsøe Heinig, der er cheføkonom hos Realkredit Danmark.

»Tendensen er bredt funderet på tværs af de forskellige postnumre i København. Om noget kan spores en svag tendens til, at jo dyrere kvadratmeterpris og jo større ejerlejlighed desto mere markant prisopbremsning.«

Store handler

Hidtil er der i år tinglyst omkring 700 lejlighedssalg i Københavns Kommune - og selvom den gennemsnitlige kontante udbudpris altså lyder på nær 4,5 millioner kroner, så er langt størstedelen af handlerne gået i gennem til lavere priser. Omkring 575 af ejerlejlighederne er nemlig solgt for under 4,5 millioner kroner.

»Selvom handelsaktiviteten er faldet markant siden efteråret 2017, er bunden ikke gået ud af markedet, og vores vurdering er, at de rekordlave renter og et fortsat økonomisk opsving trods alt vil være med til at holde en hånd under priserne,« siger Christian Hilligsøe Heinig til Boliga.

Der er da også allerede i år blevet plads til de noget større handler.

I Københavns Kommune er der således solgt seks lejligheder for mere end 15 millioner kroner i løbet af årets første fire måneder.

Årets hidtidige højdespringer er salget af en ejerlejlighed på 171 kvadratmeter i Hellerup, der i starten af april skiftede hænder efter en handel til 22 millioner kroner.

