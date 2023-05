Rentehævninger på rentehævninger.

Det har ikke været andet end en stor omgang rentehævninger fra det amerikanske centralbanksystem (FED), Den Europæiske Centralbank (ECB) og den danske nationalbank.

Torsdag skete det så igen, at Nationalbanken fulgte trop efter den amerikanske og senere den europæiske.

Og det får konsekvenser for en lang række danskere, mener B.T.s forbrugerredaktør Niels Philip Kjeldsen.

»Selvom det var ventede renteforhøjelse, så er det hård kost – især for boligejerne. Det er helt vilde rentestigninger, vi har set det seneste år fra centralbankerne, og selvom det har været nødvendigt for at få inflationen ned, så er det benhård kost. Det gør ondt. Rigtig ondt.«

»Konsekvenserne er til at tage og føle på. Boligrenterne er steget i rekordfart. Mange boligejere har fået en markant højere rente i forbindelse med rentetilpasninger og dermed langt større udgifter til boliglånet. Vi taler tusinder af kroner mere om måneden i mange tilfælde. Det er ikke specielt sjovt.«

FED har på lidt over et år hævet renten 10 gange, så den er gået fra 0,25 til 5,25.

ECB har på 10 måneder hævet indskudsrenten over en byge af stigninger fra -0,5 til 3,25.

Niels Philip Kjeldsen, journalist og redaktør på B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Niels Philip Kjeldsen, journalist og redaktør på B.T. Foto: Bax Lindhardt

Nationalbanken er fulgt med. Sidste sommer lå renten på -0,6. Nu ligger den på 2,85.

»Samtidig har rentestigningerne ramt boligmarkedet som en hammer. I gennemsnit er værdien af en bolig i Danmark faldet med et sted mellem 200.000-250.000 kroner i værdi siden sommeren 2022, og når du ser på boliger i og omkring København, så er det helt normalt, at der er savet over en halv million kroner af friværdien på under et år,« siger B.T.s forbrugerredaktør.

»Så det er en bitter pille, selvom den er ventet. Og helt konkret kommer det nok til at betyde, at de boligejere, der har F-kort lån, står til en endnu højere rente. Det vurderer flere analytikere. Så det er endnu en lussing, der er på vej.«

Det er dog ikke dysterhed og sorte skyer, som hævningerne har med sig.

For rentehævningerne betyder nemlig også, at inflationen er på vej ned og det er hele humlen med hævningerne.

»Hvis man skal sige noget positivt om den her historiske serie af rentestigninger, så er det, at inflationen er på vej ned. Og det er formålet. Man forsøger at tage luft ud af økonomien ved at gøre det markant dyrere at låne penge. Formålet er at lægge en dæmper på efterspørgslen og få inflationen ned mod to procent.«

»Og i det mindste må man sige, at selvom inflationen fortsat er alt for høj i USA, eurozonen og Danmark, så er den på vej ned. Men for mange boligejere og ikke mindst virksomheder er ikke uden omkostninger. Det niver med rentestigninger på det her niveau,« slutter Niels Philip Kjeldsen af med.