Tidligere på dagen løftede Den Europæiske Centralbank (ECB) renten med 0,50 procentpoint. Nøjagtigt det samme sker nu i Danmark.

For Nationalbanken har nemlig også hævet renten med 0,50 procentpoint.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Nationalbanken.

»Med virkning fra 17. marts 2023 forhøjer Nationalbanken foliorenten, renten på indskudsbeviser, renten på udlån og diskontoen med 0,50 procentpoint. Renteforhøjelsen sker som følge af, at Den Europæiske Centralbank, ECB, har forhøjet sin toneangivende pengepolitiske rente, renten på indlånsfaciliteten, med 0,50 procentpoint. Dermed holdes det pengepolitiske rentespænd uændret.«

Op mod 275.000 boligejere står over for ny rente på deres variabelt forrentede lån over det kommende år. Deres rente er i høj grad påvirket af renten hos ECB og Nationalbanken.

»Det ligger tilmed lige nu i kortene, at der kan ventes en endnu højere rente for boligejerne med variabel rente på lånet den kommende tid,« lyder det fra Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

Og i denne omgang får boligejerne altså den fulde renteforhøjelse fra ECB at mærke, mener cheføkonom i Sydbank Søren Kristensen.

»Det sorterer ikke under afdelingen for store overraskelser, at Danmarks Nationalbank for kort tid siden løftede renten med 0,50 procentpoint. Det sker som en direkte konsekvens af, at ECB tidligere på dagen hævede den europæiske styringsrente i samme størrelsesorden. Det betyder altså, at Nationalbanken i modsætning til tidligere denne gang følger ECB en til én. «

»Det betyder også, at de danske boligejere denne gang ikke får rabat på boligrenten sammenlignet med vores naboer i eurozonen. Det sker, fordi den danske krone nu er svagere end tidligere. Så selvom kronen overordnet er til den stærke side, så er den ikke stærk nok til, at man behøver en større forskel mellem renten i eurozonen og renten i Danmark.«