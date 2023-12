Hovedpine, træthed og dårlig søvn.

Både din bolig og dit helbred lider, hvis du ikke lufter ordentligt ud.

Du risikerer nemlig selv at blive syg, og dit hjem kan få skimmelsvamp.

Alligevel viser en undersøgelse fra LB Forsikring, at hele 42 procent ikke lufter tilstrækkeligt ud om vinteren.

Og det kan få konsekvenser, advarer selskabet.

»Hvis man ikke lufter ud, får man en tung og dårlig luft med et højt indhold af CO₂. Det kommer for eksempel fra mados og kemikalier fra diverse hårspray og deodoranter.«

Det siger Anne Mette Kirkegaard, vicedirektør i Skade og Jura i LB Forsikring, i en pressemeddelelse.

»Dårlig luft kan påvirke os meget og blandt andet resultere i hovedpine, træthed og dårlig søvn.«

»Men det kan også have alvorlige konsekvenser for vores bolig, hvis man ikke lufter ud. Den fugtige luft vil stå stille, som desværre giver gode muligheder for dannelse af skimmelsvamp,« lyder det fra Anne Mette Kirkegaard.

Men det er ikke bare den tunge og dårlige luft, der truer klimaet i hjemmet.

Også de mange stearinlys i december kan være en udfordring for helbredet, skriver LB Forsikring.

»Benytter man levende lys til at tænde op for hyggen, skal man vide, at stearinlys udsender rigtig mange partikler, som både er dårlige for helbredet og indeklimaet,« siger Anne Mette Kirkegaard.

Derfor anbefaler LB Forsikring, at du lufter ud to til tre gange om dagen, hver gang i fem til ti minutter.

Det er der også mange der gør, men 42 procent svarer i selskabets undersøgelse, at de ikke lufter tilstrækkeligt ud.

En af årsagerne er blandt andet, at de er bange for varmeregningen. Men faktisk kan det være billigere at lufte ud, understreger LB Forsikring.

»Hvis man ikke lufter ud, har man en tung og fugtig luft i boligen, som faktisk tager længere tid at opvarme. Der skal derfor bruges mere energi på opvarmningen, hvis man ikke lufter ud. Det kan derfor være positivt for pengepungen, hvis man prioriterer at lufte ud,« siger Anne Mette Kirkegaard.