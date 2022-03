Er du en af dem, der er stået tidligt op lørdag morgen for at få hurtig adgang til at kunne se din årsopgørelse?

Så kan du godt overveje at lægge dig tilbage i sengen igen.

Der er nemlig mange andre, der har fået samme idé.

Lørdag morgen klokken halv ni er der således allerede knap 300.000 danskere i kø på skat.dk.

Og mange kan godt forvente at vente timer i køen til deres årsopgørelse.

Skattestyrelsen havde egentlig meldt ud, at det var 14. marts, man kunne se sin årsopgørelse, men der blev åbnet op for sluserne før tid.

Det sker ifølge styrelsen for at teste it-systemerne af i løbet af weekenden.

I alt er det 4,8 millioner borgere i Danmark, der nu kan tjekke deres årsopgørelser for 2021 via selvbetjeningen på hjemmesiden skat.dk.

Sidste år blev der logget 2,8 millioner gange på selvbetjening i løbet af weekenden, og derfor opfordrer Skat også til tålmodighed. Især hvis man skal have hjælp.

- Mit råd til borgerne er at vente et par dage med at ringe til os – og hav tålmodighed, hvis du venter i køen, siger han i en pressemeddelelse.

Skattestyrelsen udbetaler løbende overskydende skat.

Første udbetaling af overskydende skat sker i år den 8. april.