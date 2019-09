Er du en af de husejere, hvis grundskat stiger næste år, kan du tage det helt roligt.

Således lyder rådet fra Bolius' fagekspert indenfor boligøkonomi, Jørgen Munksgaard Rasmussen.

»Der er intet at være urolig for, for der er ingen, der skal af med penge her og nu,« siger han til B.T.

Folketingets finansudvalg har netop godkendt økonomien i en aftale mellem regeringen og kommunerne, og denne aftale får betydning for boligejere i 48 kommuner.

Boligejere i disse kommuner får højere grundskyld i 2020 Her kan du se en oversigt over, hvilke kommuner der får den største stigning i grundskylden. Beløbet er forskellen fra 2019 til 2020: 1. Frederiksberg: 2870 kroner 2. Rudersdal: 2604 kroner 3. København: 2403 kroner 4. Hørsholm: 2377 kroner 5. Lyngby-Taarbæk: 2128 kroner 6. Gentofte: 2048 kroner 7. Rødovre: 1580 kroner 8. Gladsaxe: 1541 kroner 9. Hvidovre: 1541 kroner 10. Herlev: 1263 kroner 11. Glostrup: 851 kroner 12. Tårnby: 845 kroner 13. Skanderborg: 714 kroner 14. Holbæk: 592 kroner 15. Syddjurs: 584 kroner 16. Aarhus: 581 kroner 17. Næstved: 562 kroner 18. Odense: 557 kroner 19. Odsherred: 550 kroner 20. Sorø: 530 kroner 21. Slagelse: 526 kroner 22. Favrskov: 520 kroner 23. Vordingborg: 514 kroner 24. Randers: 499 kroner 25. Svendborg: 493 kroner 26. Esbjerg: 490 kroner 27. Kalundborg: 488 kroner 28. Horsens: 453 kroner 29. Helsingør: 448 kroner 30. Viborg: 414 kroner 31. Egedal: 400 kroner 32. Herning: 384 kroner 33. Bornholm: 351 kroner 34. Ikast-Brande: 306 kroner 35. Ringkjøbing-Skjern: 303 kroner 36. Kerteminde: 293 kroner 37. Læsø: 293 kroner 38. Guldborgsund: 286 kroner 39. Ærø: 286 kroner 40. Samsø: 251 kroner 41. Holstebro: 236 kroner 42. Silkeborg: 216 kroner 43. Albertslund: 208 kroner 44. Lolland: 206 kroner 45. Halsnæs: 204 kroner 46. Odder: 201 kroner 47. Nordfyns: 65 kroner 48. Brøndby: 24 kroner Kilde: Nordea. /ritzau/

Her vil grundskylden fra 2020 nemlig stige med 5,8 procent.

Og det er særligt i hovedstadsområdet, den nye aftale vil kunne mærkes på pengepungen, forklarer Jørgen Munksgaad Rasmussen til B.T.

»De områder, der bliver ramt, er dem, hvor huspriserne er løbet fra resten af landet,« siger han.

Men der er altså ingen grund til panik, lyder fra fageksperten indenfor boligøkonomi.

Grundskylden bliver nemlig fastfrosset, så der er altså ingen, der kommer og banker på døren med et krav om straksbetaling.

Husejerne har derimod to muligheder for at betale beløbet.

Begge meget optimale, forklarer Jørgen Munksgaard Rasmussen.

»Det hele handler om, hvor mange penge man har mellem hænderne,« siger han og fortsætter:

»Hvis du har pengene, kan du ligeså godt indfri beløbet, men hvis du har lån i banken, kan du lige så godt betragte det fastfrosne beløb som et billigt lån.«

Den fastfrosne grundskyld bliver nemlig ikke pålagt etableringsomkostninger, og renten ligger på under én procent. Derfor kan det - hvis man ikke har pengene i overskud - godt svare sig at vente med at betale beløbet, til man flytter.

»Når man sælger et hus, er der så mange andre udgifter. Her vil den fastfrossede grundskyld være den mindste,« siger Jørgen Munksgaard Rasmussen og fastslår:

»Der er altså ingen sort hånd, der kommer ned og griber fat om parcelhuset, når du flytter.«