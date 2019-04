Nogle sværger til et stykke kage eller en sodavand, når de er gået kold på jobbet eller sofaen.

Men nu afliver et stort studie myten om, at vi får et "rush" af at indtage sukker.

Et såkaldt metastudie har kigget på tværs af forskningen og konkluderer, at sukker ikke har nogen synderlig effekt på voksnes humør.

Det skriver forskergruppen i det videnskabelige tidsskrift Neuroscience & Biobehavioral Reviews.

- Idéen om, at sukker kan forbedre humøret er udbredt i populærkulturen i en sådan grad, at folk over hele verden indtager sukkerholdige drikke for at komme op på dupperne og bekæmpe trætheden, siger forsker Konstantinos Mantantzis fra Humboldt University Berlin.

- Men vores resultater viser, at de effekter ikke er underbygget.

Ifølge lektor Signe Vangkilde fra Institut for Psykologi på Københavns Universitet er studiet interessant, fordi det kigger på tværs af forskningen.

- Studiet viser, at hvis man samler al den grundige forskning omkring sukker, så peger det på, at raske voksne ikke får et sukkerrush, som forbedrer vores humør, siger hun.

Hvis du alligevel har følt dig glad og opkvikket efter kagen på job, kan det skyldes andre ting.

Den kontekst, vi spiser de søde sager i, spiller nemlig også ind på humøret.

- Vi spiser ofte søde sager i en rar, social sammenhæng. Og det kan påvirke ens oplevede humør. Så mange af effekterne skyldes snarere konteksten end selve sukkeret, forklarer hun.

Derfor kan du også gribe til andet end slikskålen, når humøret daler ud på eftermiddagen. Du kan eksempelvis opsøge den sociale kontekst, hvor de søde sager normalt indgår.

- Hvis man er i den samme opgave længe, og det bliver rutinepræget, så får man dårligere og dårligere kognitiv kontrol, siger Signe Vangkilde.

- Her kommer det sociale og kagen ind i billedet. Det giver ikke lige så meget, hvis man bare spiser kage inde på sit eget kontor, tilføjer hun.

Du kan også booste humør og koncentration blot ved at skifte kontekst og gå en runde på kontoret, foreslår hun.

- Når man skifter scene, får man skruet lidt på de kemiske signaler, som fortæller, at nu skal der ske noget nyt. Et skift i kontekst vil typisk gøre, at man bliver mere "alert" og får rekrutteret nogle ekstra mentale ressourcer, siger lektoren.

Hvis man ikke taler om følelser og humør, men selve hjernens funktion, kan sukkeret til gengæld godt have en lille effekt.

Kulhydrater kan nemlig give vores kognitive evner et løft, hvis vi er gået kold i en svær opgave, forklarer Signe Vangkilde.

- Og hvis man kan mærke, at man præsterer lidt bedre, så giver det måske også et boost i humøret. Så på den måde kan der være afledte humøreffekter af sukkeret, forklarer hun.

/ritzau fokus/