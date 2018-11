Kan man selv gøre noget, hvis terminsdatoen er overskredet og tålmodigheden sluppet op? Her fortæller to jordemødre, hvad der er fødselsfup og -fakta.

Babybulen er bristefærdig, og terminsdatoen er passeret, men der er ingen tegn på fødsel.

Der findes mange råd til, hvordan man selv sætter skub i fødslen uden brug af medicin, men hvilke metoder er myter, og hvilke har lidt hold i sig?

Det gør jordemoder Stine Roswall samt den jordemoderuddannede blogger og forfatter Cana Buttenschøn os klogere på her.

1) Sex

Hormonelt er sex og fødsler tæt knyttede.

Derfor kan sex i teorien godt kickstarte fødslen, fortæller Cana Buttenschøn.

»Men man kan ikke igangsætte en fødsel, som ikke allerede er på vej. Ens egne hormoner skal være klar,« siger hun.

Når en kvinde sættes i gang medicinsk, sker det med en igangsættelsespille, som indeholder hormonet prostaglandin. Det samme hormon findes i mandens sæd, men mængden heri er meget lavt.

Kvinder, som sættes i gang, får typisk to piller ad gangen, og det er ikke ualmindeligt, at de først går i fødsel efter 10.

»Så man skal ikke være bange for at føde for tidligt på grund af sex gennem graviditeten. Går man i for tidlig fødsel, ville man have gjort det alligevel,« siger Cana Buttenschøn.

Kvinden kan også tage sagen i egen hånd - det er faktisk endnu mere virksomt, tilføjer Stine Roswall.

Hormonet oxytocin, som stimulerer veerne, udløses nemlig også under orgasme.

»Enten kan hun selv give sig en orgasme og få et ordentlig skud oxytocin, eller manden kan give hende en og så lidt prostaglandin fra sin sæd. Det, der giver mest, er orgasmen. Kvinder kan i slutningen af graviditeten faktisk få store plukveer under orgasme. Det er dog ganske ufarligt,« understreger Stine Roswall.

2) Berøring

Berøring af kvindens erogene zoner er også oxytocin-producerende.

Har man brug for et kæmpe skub, har man måske brug for medicin, men mangler man det allersidste puf, kan berøring være nok.

»Mangler hun kun et par gode veer til sidst, kan kys, blide berøringer, nus i nakken og stimulation af brystvorterne i særdeleshed give det allersidste skub, inden at man overhovedet kan nå at lægge et vestimulerende drop. At øge oxytocin-koncentrationen på den måde er et godt forsøg på at undgå medicinsk stimulering. Især hvis kvinden ønsker at føde uden og selvfølgelig er i stemning til, at enten hun selv eller hendes partner gør det,« siger Stine Roswall.

3) Stærk mad

En myte lyder, at ananas kan sætte gang i fødslen, men i stedet for frugt bør man spise stærk mad.

»Er man tæt på at gå i fødsel, kan ting, som sætter gang i tarmsystemet, sende skub til livmoderen,« siger Stine Roswall.

Det skyldes især tarmens bevægelser.

»Kvinder får tit et lavement for at tømme sig, inden de skal presse barnet ud. Vi ser, at nogle fødsler, som allerede er i gang, ruller bedre, eller at fødsler, som endnu ikke er i gang, starter bagefter. Selv om myten, om at tarmens bevægelser kan sætte skub i fødslen, ikke er videnskabeligt underbygget, er den heller ikke helt søgt,« siger Stine Roswall.

4) Hindeløsning

Noget, som virker, er hindeløsning.

Hindeløsning er en indvendig massage af området omkring livmoderhalsen og fosterhinderne.

»Når man løsner fosterhinderne fra livmoderhalsen, frigiver man også prostaglandin, som er med til at modne livmoderen. Det er med til at hjælpe fødslen i gang,« forklarer Stine Roswall og tilføjer:

»Man skal få en jordemoder til at gøre det, for det er ikke nemt. Man kan ikke selv gøre det eller få en partner til det.«

5) Motion

Nogle mener, at motion kan få gang i fødslen, men faktisk kan det have den modsatte effekt, forklarer Stine Roswall.

»Har man ikke lyst til det, producerer man så meget adrenalin, at det bremser oxytocin-niveauet,« advarer hun.

»Derimod hjælper let motion, hvis man er i aktiv fødsel. Bevægelse kan hjælpe barnet ned i bækkenet, så livmodermunden udvider sig hurtigere.«

6) Hindbærblade-te

En myte lyder, at hindbærblade-te kan hjælpe processen, men den er Stine Roswall ikke helt med på.

»Der er nogle, som har erfaring med det, men der er ikke nogen tungt videnskabelige undersøgelser, der bekræfter det. Måske er der noget om snakken, måske er der ikke. Men der er ikke noget, som tyder på, at det har nogen bivirkninger, så det er relativt billigt og enkelt at prøve.«

/ritzau fokus/