Midt i årets influenzasæson svarer to forskere på, om ingefær egentlig har nogen forebyggende eller lindrende effekt, hvis du bliver syg.

. Ingefærshots, ingefærte eller revet ingefær i den asiatiske wokret.

Der er mange måder, du kan få dit daglige ingefærboost, når forkølelse og influenza lurer ved hvert busstoppested eller supermarked.

Men nytter det overhovedet noget at booste kroppen med ingefær i håbet om at holde sygdommen for døren?

Det korte svar er nej, lyder det fra Lars Porskjær Christensen, der er professor og forsker i sundhedsfremmende stoffer i planter og fødevarer ved Aalborg Universitet.

- Det er en myte. Ingefæren er kendt for at virke mod betændelsestilstande, og derfor bliver det ofte taget mod inflammatoriske sygdomme som gigt. Men snakken om, at ingefær hjælper på forkølelse, er jeg ikke stødt på særlig tit, siger han.

Ingefær er ellers kendt for at stimulere immunforsvaret, men det er ikke ensbetydende med, at en bunke ingefær kan redde dig fra en forkølelse, siger Lars Porskjær Christensen.

Han bakkes op af Sara Elisabeth Eriksen, der er adjunkt ved Det Sundhedsfaglige Fakultet på Københavns Professionshøjskole.

- Det korte svar er nej. Når man ser på de stoffer, der er i ingefær, er det ikke muligt at påvise, at der er en decideret effekt mod forkølelse eller influenza, da der ikke er nogen videnskabelig evidens for det, siger hun.

Selv om ingefær altså ikke er noget vidundermiddel, så er der alligevel mange gode grunde til at få sin daglige dosis ingefær.

- Jeg vil gerne anbefale, at man tager ingefær som supplement til sin kost. Ingefær er nemlig sundt og indeholder nogle sundhedsgavnlige stoffer. De er bestemt ikke uinteressante i forhold til en sundhedsfremmende effekt, siger Lars Porskjær Christensen.

Det er derfor ikke uden virkning, hvis du tager et ingefærshot om dagen, fortæller han.

Ud over at være et godt supplement til den varierede kost har ingefær også en positiv effekt på inflammatoriske sygdomme som eksempelvis gigt, fortæller Sara Elisabeth Eriksen.

- Nogle forskningsresultater viser en tendens til, at ingefær kan have en lindrende effekt i forhold til gigtsmerter samt i behandlingen af kvalme, siger hun.

På grund af sine egenskaber er ingefær også blevet sat i forbindelse med behandling af kræftsygdomme. Men igen mangler der videnskabelig evidens for, at ingefær kan spille en stor rolle i kræftbehandlingen.

Ønsker du at få det optimale ud af din ingefær, kan du selv gøre noget ved det, fortæller Sara Elisabeth Eriksen.

- Det er en god idé at bruge ingefær i madlavningen, fordi du på den måde nedbryder nogle af ingefærrodens cellevægge, som kroppen normalt har svært ved at fordøje. Det gør det også lettere for kroppen at optage stofferne fra ingefær.

- Så tilbereder du maden, er det lettere at optage stofferne i ingefær, og derfor er ingefærte og ingefær i gryderetter en rigtig god idé, siger hun.

Årets influenzasæson gik for alvor i gang i starten af oktober. Statens Serum Institut anbefaler derfor, at særligt gravide, ældre og kronisk syge lader sig vaccinere, som er ganske gratis.

/ritzau fokus/