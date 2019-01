Måltidsbarer, mørk chokolade og proteinbarer er ikke nødvendigvis sundere alternativer, men kan ofte sidestilles med slik, siger fødevareekspert.

Mange bruger nytåret som anledning til at lægge deres livsstil om og smide et par kilo.

Men du skal passe på med, hvad du erstatter dine dårlige vaner med. For mange såkaldt sunde snacks er lige så usunde som det, du finder på slikhylden.

1) Mørk chokolade

Mørk chokolade bliver ofte omtalt som et sundere alternativ til fredagens slikskål.

Men det er en sandhed med modifikationer, siger Sisse Fagt, der er seniorrådgiver ved DTU Fødevareinstituttet.

- Det kan godt være, at man får nogle antioxidanter og fornuftige fedtsyrer med chokoladen. Men der er også masser af kalorier, ret meget fedt og ret meget sukker. Så det tæller som slik, siger hun.

Derfor kan man ikke kalde det en sund snack, konstaterer Sisse Fagt.

Fødevarestyrelsen opfordrer til, at du tænker "lidt men godt", så du kun spiser et par stykker kvalitetschokolade.

2) Proteindrik

Proteindrikken er et andet produkt, der ofte falbydes som værende et sundt mellemmåltid.

Men trods tidens lovprisning af protein er det ikke noget, du bare kan drikke løs af - set i lyset af den høje forekomst af overvægt, forklarer Sisse Fagt.

»Hvis man gerne vil have noget, der holder én mæt lidt længere, så er protein en aktør i det. Men man kunne også spise noget fuldkornsbrød. Protein er ikke i sig selv et quick fix,« siger hun.

Sisse Fagt peger på, at proteindrikkene ofte indeholder meget fedt og energi. Og de proteiner, som er tilsat, kan den almene dansker sagtens få fra sin øvrige kost.

»Det er en proteinberiget kakaomælk, kan man sige. Og så har man puttet sødestoffer i frem for sukker. Men det er stadigvæk ovre i genren af søde og energiholdige drikke,« siger hun.

3) Måltidsbaren

Måltidsbarerne har også gjort deres indtog i butikkerne. Men selv om de reklamerer med fibre, proteiner og vitaminer, kan man heller ikke her bare spise løs, siger Sisse Fagt.

Det skyldes, at barerne er meget forarbejdet mad - og altså langt fra en naturlig fødevare. Desuden indeholder de ofte så meget sukker og fedt, at energien dækker op til en femtedel af vores daglige energibehov.

»Mange af dem er bare en marsbar forklædt i proteiner. Så det er slik, og det kan proteinerne ikke veje op for,« siger Sisse Fagt.

4) Chips uden kartofler

Den traditionelle kartoffelchip har også fået selskab af chips, der er lavet af rodfrugter, linsemel og er beriget med proteiner.

Men det er stadigvæk chips, og derfor er de ikke et sundere alternativ, understreger Sisse Fagt:

»Om fødevarekilden er linser, kartofler eller noget tredje, det er fløjtende ligegyldigt. De er stadigvæk meget salte og kogt i olie, og derfor er det kalorieholdigt,« siger hun.

De linsechips, Sisse Fagt har kigget nærmere på, indeholder 1900 kilojoule per 100 gram.

»Det er et produkt pakket med kalorier,« siger hun og fortsætter:

»Så saltet og fedtet gør, at det absolut ikke er noget, man skal spise for meget af.«

5) Tørret frugt

Dadler, rosiner og tørret frugt er også en ulv i fåreklæder.

For selv om de ofte bliver nævnt som et sundere alternativ til slik, så indeholder tørret frugt meget fortættet frugtsukker, fordi vandet er fordampet.

»Det indeholder meget energi og fylder kun lidt. Så der er risiko for, at du kommer til at spise for mange kalorier, uden at du føler dig mæt,« forklarer Sisse Fagt.

Sammenlignet med slik er det dog stadigvæk et bedre alternativ, men du kan ikke bare spise løs af det, siger hun.

