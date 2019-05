Sukker hverken løfter humøret eller gør børn hyperaktive. Til gengæld spiller andre faktorer ind på barnets energiniveau ovenpå børnefødselsdagen.

Masser af slik, larm og unger, som næsten kan kravle på væggene.

Mange forældre har oplevet at hente et barn ved en fødselsdag, hvor poderne er kørt helt op.

Men det er en myte, at det er sukker, der gør børn hyperaktive, fortæller Christian Mølgaard, som er professor, læge og sektionsleder med fokus på børneernæring ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.

- Forskning har ikke kunnet påvise, at børn bliver hyperaktive af sukker, siger han.

Professorens udmelding kommer ovenpå et nyt studie fra Lancaster University, University of Warwick og Humboldt University Berlin, som ser på tværs af forskning om sukker og humør.

Her lyder konklusionen fra forskergruppen, at sukker hverken giver et rush eller virker opkvikkende.

Der kan dog godt være et sammenfald mellem, at børn spiser sukker og samtidig er hyperaktive. Men hyperaktiviteten skyldes ikke sukkeret, men de rammer, børnene indtager de søde sager i, fortæller Christian Mølgaard.

Det kan være nye omgivelser, mange børn og et højt støjniveau ved en børnefødselsdag eller arrangementer.

Lektor Signe Vangkilde fra Institut for Psykologi på Københavns Universitet bakker op.

- I situationer, hvor børn i forvejen kan blive lidt overstimuleret, er der tit noget sødt involveret. Men der er jo ikke nogen børn, som spiser fredagsslik foran fjernsynet og bliver helt vildt hyperaktive - snarere tværtimod, siger Signe Vangkilde.

Forældrenes forventninger kan også spille ind.

Blandt andet har man lavet et studie, hvor forældre selv skulle angive, hvordan deres børn reagerede på sukker.

Hvis forældrene fik at vide, at børnene fik noget meget sukkerholdigt at drikke, så scorede forældrene dem højere på hyperaktivitet, end når de troede, at børnene ikke fik sukker.

Men faktisk fik ingen af børnene sukker.

Det betyder dog ikke, at ungerne bare kan spise løs af slikskålen. For der er rigeligt med andre ulemper ved sukkeret, understreger Christian Mølgaard.

- Der er masser af negative ting - både når det gælder fedme og huller i tænderne, siger han.

/ritzau fokus/