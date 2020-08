Mystikken breder sig i disse dage, efter tusinder af mennesker i flere lande har modtaget bizarre pakker med posten.

I pakkerne er alt fra små poser frø til solbriller, ansigtsmasker, parykker og sure sokker. Modtagerne har ikke bestilt pakkerne. De aner ikke, hvor de kommer fra. Men de vælter ind i folks postkasser, og det har fået myndigheder i flere lande til at slå alarm.

Det skriver flere internationale medier, eksempelvis Newsweek og The Times.

De seneste uger har modtagerne især modtaget pakker, der er markeret som værende et smykke, men i pakken er i stedet en lille pose frø til at plante kål, roser eller forskellige krydderier.

Helt almindelige mennesker i lande som Australien, USA, England og Canada modtager pakkerne. De dukker hele tiden op nye steder og breder sig til nye lande.

De seneste dage er nyhedsmedier så begyndt at tale med modtagerne af de mærkelige pakker, og i den proces har det vist sig, at det ikke kun er frø, der sendes med posten.

En amerikansk kvinde ved navn Faith Tankersley fortæller eksempelvis, at hun har modtaget en pakke med falske Rayban-solbriller.

En kvinde ved navn Dawn Proctor fra New York fik en mærkelig pakke, der indeholdt gamle sokker. Hun fortæller:

En pakke frø beslaglagt i Ohio Foto: OHIO DEPARTMENT OF AGRICULTURE / Vis mere En pakke frø beslaglagt i Ohio Foto: OHIO DEPARTMENT OF AGRICULTURE /

»Der var ingen regning. Ingen besked. Sokkerne var brugt. Vi grinede alle sammen lidt af det, men det var mærkeligt, og jeg smed dem ud.«

I Storbritannien fortæller en kvinde ved navn Karyn, at hun har modtaget flere af de mystiske pakker.

»Jeg har tjekket mine konti, og der er ikke trukket penge. Jeg har fået negle-produkter og en paryk! Jeg har ikke bestilt noget af det.«

Især de mange pakker med frø har fået myndighederne i USA, Canada og Storbritannien til at se nærmere på, hvad det egentlig er, der foregår.

Man frygter nemlig, at der tale om noget, der kan være giftigt eller skadeligt for miljøet.



USDA, der er det amerikanske landbrugsministerium, har sendt følgende melding på gaden:

»USDA indsamler lige nu pakkerne med frø fra modtagerne, så vi kan teste indholdet og få klarhed over, om indholdet er kilde til bekymring i forhold til vores landbrug eller miljø.«

Hvor kommer pakkerne så fra?

Man ved det endnu ikke præcist - myndigheder i flere lande forsøger lige nu at spore dem tilbage til de helt konkrete afsendere - men man har fundet ud af, hvilke lande pakkerne kommer fra.

De kommer blandt andet fra afsendere i Kina, Usbekistan, Taiwan og Solomon-Øerne.

Lige nu er teorien, at pakkerne bruges i en form for omfattende svindel med brugeranmeldelser på platforme som Amazon og Ebay.

For når pakkerne er afsendt, kan den webshop, der har sendt pakken, registrere det som en transaktion og efterfølgende give sig selv en femstjernet anmeldelse på vegne af den ‘heldige’ modtager af pakken.

En finte, der kaldes brushing, og som er en metode, der bruges til at booste sin score for at lokke kunder i butikken.