Symptomerne kan være snigende, især ved en langvarig udsættelse.

Ved akut forgiftning er hovedpine et dominerende symptom, og senere optræder brystsmerter, vejrtrækningsbesvær, kramper, koma og død.

Karbonmonoxid (CO, kulilte) er kendt som 'en usynlig dræber', da den hverken lugter, smager, har farve eller virker irriterende.

Med julen lige om hjørnet er det derfor ikke overraskende, at Sikkerhedsstyrelsen nu opfordrer danskerne til at huske sikkerheden ved brug af gasudstyr indendørs.

Gode råd Man kan altid tjekke fabrikantens anvisninger på emballagen eller i brugsvejledningen, før man bruger et gasapparat indendørs.

Hvis det ikke er et nyt produkt, bør man også kontrollere, at gasslangen og gasregulatoren er tæt.

Det kan for eksempel gøres ved at smøre lidt sæbevand på, når slangen er tilsluttet. Hvis der kommer bobler, er slangen utæt og skal udskiftes.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen

Mange danskere bruger nemlig grillen til at tilberede anden og flæskestegen. Men hvis det foregår indedørs, kan man i værste fald risikere kulilteforgiftning eller andre gener, fordi gasapparatet udleder skadelige partikler.

»Det kan være livsfarligt at tage grillen eller terrassevarmeren med indenfor, selv om det kan være fristende. Det er apparater, der er konstrueret til brug i fri luft, ikke inde i stuen eller soveværelset,« siger Kirstine Gottlieb, produktchef i Sikkerhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

Der kan desuden blive fugtigt i rummet, fordi der dannes vanddamp, når gassen brænder.

Ifølge Sikkerhedsstyrelsen bør man kun bruge et gasapparat indendørs, hvis fabrikanten har angivet, at det er et produkt til indendørs brug.

Det gælder både gasvarmeovne og andre typer af gasapparater.

»Når man vil bruge gas, skal man altid være opmærksom på sikkerheden. Det er en god energikilde, hvis det bruges rigtigt. Men hvis gasapparater og gasflasker ikke håndteres korrekt, risikerer man ulykker,« siger Kirstine Gottlieb.