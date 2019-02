Brug musik som en taktstok og en afledningsmanøvre, hvis du har brug for ekstra energi på løbeturen.

Det er næsten ikke til at holde ud, hvis man danser eller løber til en sang, der hele tiden er lige lidt for langsom til ens bevægelser.

Men omvendt kan man bruge musik aktivt til at præstere mere. Det fortæller Tore Tvarnø Lind, som er lektor i musikvidenskab på Københavns Universitet.

- At lytte til pulsen i musikken er en meget effektiv måde at hjælpe sig selv med at komme igennem det, mange løbere kender som "muren", siger Tore Tvarnø Lind.

Han forklarer, at man - i stedet for at holde øje med mellemtider - faktisk kan distrahere sig selv ved at koncentrere sig om at holde kadencen, og den er relateret til pulsen i musikken.

- I stedet for at lytte til kroppens budskab om, at den er træt, så lytter man til kroppens rytmiske bevægelse og kan blive overrasket over, at den faktisk kan mere, end den prøver at bilde dig ind, fortæller Tore Tvarnø Lind.

Han understreger dog, at hvis man først lige er gået i gang med løbetræningen, så skal man bygge formen stille og roligt op, så alle delene i bevægeapparatet kan følge med.

Som nybegynder skal man altså ikke presse kroppen unødvendigt og ignorere dens signaler.

Har man brug for at pifte den sædvanlige løbetur lidt op, kan musik også give et motivationsløft. Saml noget forskellig musik på en playliste, og lad så musikken diktere løbeturen, foreslår Tore Tvarnø Lind.

- Lad musikken bestemme dine skridt. Det kan være overraskende sjovt, når det viser sig, at musikken faktisk føles langsommere at bevæge sig til, end man havde forestillet sig, siger han og tilføjer:

- Der kan ligge en god energi i at gøre dele af træningen sjov, og man kan jo også dele musik med en løbemakker og overraske hinanden.

Tidligere har et britisk studie fra forskere på Brunel University vist, at musik kan reducere din oplevelse af egen indsats med 20 procent - og øge din udholdenhed med 15 procent.

For at få en positiv effekt på indsatsen skal man dog være bekendt med begrebet bpm - beats per minute. Antallet af pulsslag i minuttet afgør, om musikken opleves som hurtig eller langsom.

Når man skal vælge musik til løbeturen, anbefaler Tore Tvarnø Lind, at musikken på ens playliste ligger i omegnen af 160 bpm.

- Det passer med de flestes skridtsekvens. Har man en langsommere kadence i sit løb, skal man finde noget musik med en bpm på 140. Skal det gå stærkere, eller har man kortere skridt, så skal der en højere bpm til, forklarer han.

- Et soundtrack som det til den tyske film "Lola Rennt" har en ret energisk stemning. Vi er ude i noget stemningsfuld techno, som også kan være effektivt i forhold til løbelysten, nævner han som eksempel.

Tore Tvarnø Lind tilføjer, at man også kan lege med at variere pulsen i musikken under træningen.

/ritzau fokus/