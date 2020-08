Hvis du er en af de mange tusinde danskere, som de seneste uger har skyndt sig at købe mundbind, er der stor risiko for, at du har været tvunget til at betale overpris.

Siden starten af juli er priserne for mundbind nemlig steget med 38 procent. Det prishop skete på få uger i starten af juli, og efterfølgende er priserne forblevet på et højt niveau, mens danskernes interesse for mundbind er eksploderet.

Det viser en ny analyse fra Pricerunner.

Siden starten af august er antallet af søgninger på mundbind næsten fordoblet.

Over weekenden alene var der fredag 10.000 søgninger efter mundbind hos Pricerunner, 12.000 lørdag og 13.000 søndag.

»Efterspørgslen på mundbind er helt enorm lige nu. Og lige nu ligger prisniveauet også alt for højt,« siger Martin Andersen, direktør for Pricerunner, og uddyber:

»Jeg vil vurdere, at stykprisen for mundbind er omkring dobbelt så høj, som den bør være. Selv om efterspørgslen har betydet, at butikkerne har købt store partier mundbind hjem, så er priserne ikke faldet endnu.«

Analysen viser, at det klart mest solgte mundbinds-produkt på nettet lige nu er en kasse med 50 stk til 300 kroner. Det er seks kroner per mundbind – hvis man køber dem det billigste sted, vel at mærke.

Samme kasse sælges nemlig til 399 kroner på den dyreste webshop, så det gælder om at se sig for.

Analysen viser nemlig også, at der i gennemsnit er et prisspænd på 22 procent på de helt samme mundbind alt efter, om du køber på dem det billigste eller dyreste sted.

»Der er fortsat et ret stort prisspænd. Det handler om, at den øgede konkurrence om at sælge mundbind ikke helt er slået igennem på priserne endnu,« siger Martin Andersen:

»I takt med at vi ser detailhandlen sælge mundbind, så vil vi stille og roligt se priserne falde og nærme sig hinanden. Men det er altså ikke sket endnu.«