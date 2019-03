Boligmarkedets VIP-klub er blevet endnu et strandvejs-palæ større. Handlen af et 659 kvadratmeter stort hus helt ud til Øresund er nemlig netop blevet tinglyst.

Af denne fremgår det, at den nye ejer har givet intet mindre end 34 millioner kroner for den eksklusive adresse i Vedbæk lige nord for København.

Med den flotte sum på købskontrakten kan det være, at huset kan holde sig på tronen af det danske boligmarked året ud.

Lige nu - to måneder gennem året - er det nemlig den dyreste hushandel, vi har set i 2019. Det skriver Boliga.

De senere år har dog budt på noget større handler.

I 2018 gik det dyrest handlede hus nemlig for hele 70,5 millioner kroner, da en villa ud til Hellerup Havn i Nordsjælland skiftede hænder.

Året før det blev der givet 40 millioner for højdespringeren over dem alle. Og i 2016 og 2015 betalte de nye ejere af årenes største hushandler henholdsvis 65 og 58 millioner kroner for deres kvadratmeter. Mens det dog i 2014 også var en handel til lige omkring 34 millioner, der endte med topplaceringen, da Prins Joachim med familie købte deres villa i Klampenborg for 34,5 millioner kroner.

Konkurrence oppe fra

Bliver der ikke rykket betydeligt i boligmarkedets top, skal der to hænder til for at tælle antallet af villaer, der ved et salg kan snuppe villamarkedets pristrone anno 2019.

Helt i front er det palæejendommen Rosenlund - bare 200 meter længere oppe ad strandvejen i Vedbæk.

Til 75 millioner kroner er Rosenlund nemlig den dyreste villa, der netop nu er på markedet. Går handlen igennem lige præcis til udbudsprisen, vil huset da også komme til at dele førstepladsen med det dyreste hus, der ifølge Boliga.dk nogensinde er solgt i Danmark.

Dette års hidtil dyrest solgte hus rummer blandt andet en indendørs swimmingpool, træningscenter og en privat tennisbane - der ligger helt ned til vandet.

