Det er ved at være sidste udkald, hvis man vil udnytte de lave offentlige vurderinger til at sælge familiesommerhuset eller ejerlejligheden videre til ens nærmeste.

Og måske er det netop grunden til, at antallet af ejerlejligheder og fritidshuse, der sælges indenfor blodets bånd i de såkaldte familieoverdragelser, er steget stødt over de senere år.

Ifølge tal fra Boliga blev 1.676 sommerhuse solgt i familiens skød i 2016, mens det sidste år var 1.938 sommeradresser, der blev givet videre til de yngre generationer.

For ejerlejlighederne er det samme mønster; her blev 1.902 styks solgt til familie i 2016, mens 2.601 ejerlejligheder rundt om i landet blev solgt i familiehandel sidste år. I København alene blev der sidste år familie-solgt 1.175 ejerlejligheder mod bare 845 i 2016.

'I en periode som nu, hvor fx ejerlejlighedspriserne ofte ligger et godt stykke over de offentlige vurderinger, er det ekstra fordelagtigt at overdrage fx en forældrekøbt lejlighed til barnet. En særlig regel i boliglovgivningen gør, at man kan sælge sin ejendom til nære familiemedlemmer til den seneste offentlige vurdering minus 15 procent', siger Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom hos Nykredit.

»Det er altså ikke bare de 15 procent af den offentlige værdi, man kan give videre til sit voksne barn, men også forskellen til den potentielle handelspris. Almindeligvis er gaver over en vis størrelse skattepligtige - også når de gives til nære familiemedlemmer. Via en familiehandel kan man derfor overdrage selv store værdier skattefrit fx til sit barn.«

Den store besparelse

Når det de senere år har været ekstra interessant, at sælge eksempelvis forældrekøbte ejerlejligheder eller familiesommerhuset videre til yngre generationer skyldes det, at ejendomsvurderingerne har stået stille i en årrække, og disse dermed ikke har fulgt med boligmarkedets priser.

Når det nye ejendomsskattesystem, gør sit indtog, vil muligheden for de helt store besparelser altså sive ud.

'Når de nye offentlige vurderinger begynder at tikke ind fra juli 2020, ventes det især for ejerlejligheder, at de bliver betydeligt højere, end de er i dag. Og selvom nedslaget ved en familiehandel øges fra 15 til 20 procent, så vil en stor del af den økonomiske fordel forsvinde. Derfor forventer vi da også, at der fortsat vil være mange familieoverdragelser frem mod sommeren næste år', siger Mira Lie Nielsen til Boliga.

»Er lejligheden således i dag vurderet til lave 1,5 millioner kroner, men har en markedsværdi på måske tre millioner kroner, kan den i dag sælges til den unge for 1,28 millioner kroner, mens familieoverdragelsesprisen efter de nye vurderinger vil være 2,4 millioner kroner.«

Kigger man på antallet af villa- og rækkehushandler indgået mellem familiemedlemmer, er der stort set ingen ændring fra sidste år til i år, mens antallet dog er steget med godt 500 handler fra 2016 til 2018. Sidste år blev der således solgt 4.809 huse i familiehandler i Danmark.

