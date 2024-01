Hele debatten om moms på frugt og grønt ruller for fuld drøn.

Moderaterne, der er et af de tre partier i regeringen, har foreslået, at moms på frugt og grønt halveres.

Et forslag skatteminister Jeppe Bruus (S) har slået fast, at han er åben over for, mens Venstre ser frem til forhandlinger.

Samtidig havde discountkæden 365 Discount hele sidste uge fjernet moms på frugt og grønt, og i februar gør Lidl det samme for deres Lidl Plus-kunder.

