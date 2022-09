Lyt til artiklen

Mon ikke lokalområdet i Gelsted sender en stor tak til møbelfabrikanten Carl Hansen & Søn, når dagene for alvor begynder at blive kolde.

I hvert fald betyder et samarbejde mellem Carl Hansen & Søn og det lokale fjernvarmeselskab, at prisen på fjernvarme den kommende vinter i stor grad kan holdes nede.

I modsætning til mange andre steder, hvor priserne er gået opad og opad. Det fortæller TV 2 Fyn.

Carl Hansen & Søn leverer nemlig restaffald fra møbelproduktionen i form af brændsel til Gelsted Fjernvarme, og det i så stort et omfang, at man dermed dækker cirka halvdelen af brændselsbehovet.

»Jo flere stole de producerer, jo mere træaffald modtager vi og kan lave om til fjernvarme, og jo færre træer skal fældes og laves til skovflis,« siger Gregers Hovgaard, der er formand for Gelsted Fjernvarme, til TV 2 Fyn.

Men det er faktisk ikke kun kunderne, som slipper for højere fjernvarmeregning, som er glade for det lokale samarbejde.

For møbelfabrikanten er der nemlig også håndgribelige fordele.

Økonomichef hos Carl Hansen & Søn, Christian Mølsted, konstaterer således, at man med samarbejdet med Gelsted Fjernvarme sparer CO₂, da man slipper for at transportere træaffaldet meget længere væk i lastbiler.