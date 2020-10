Da regeringen i august fremlagde det pensionsudspil, der skal sikre nedslidte danskere ret til tidligere pension, lød der et ramaskrig blandt bankerne og i hele den finansielle sektor.

En del af regeringens pensionsreform bliver nemlig finansieret ved at øge beskatningen af den finansielle sektor med yderligere to milliarder kroner om året. Et tiltag, som fik bankerne til at true med, at de ekstra udgifter bliver væltet over på kunderne i form af højere gebyrer. Nu har politikerne så lanceret et modangreb.

Det skriver Børsen.

For siden regeringen lagde pensionsreformen frem i august, er den blevet vedtaget, og de øgede skatter på bankerne, som regeringen har døbt 'samfundsbidrag', bliver en realitet fra 2023.

Gør bankerne alvor af truslen om at vælte de ekstra skatter over på kunderne, kan det komme til at koste en almindelig familie omkring 1.400 kroner om året i øgede gebyrer, har beregninger fra Finans Danmark vist.

Som modtræk har partierne bag reformen skrevet ind i aftaleteksten, at man nu vil gøre det nemmere for danskerne at skifte realkreditselskab eller bank, så man hurtigt kan komme væk, hvis ens bank strammer gebyrskruen.

Derudover står der, at man i Erhvervsministeriet vil se på yderligere tiltag, der skal 'forbedre rammerne for konkurrence på bankmarkedet til gavn for kunderne', skriver Børsen.

Og det hilser man velkommen i Forbrugerrådet Tænk.

»Det er rigtig godt for bankkunderne, og jeg synes, det er rigtig godt, at politikerne har set det her og gør noget ved det,« siger Morten Bruun Pedersen, cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, til B.T.

Han påpeger, at flere rapporter de seneste år har vist, at der er dårlig konkurrence mellem realkreditinstitutter og banker i Danmark, og at danskerne derfor meget sjældent skifter bank eller realkreditinstitut.

»Så der er et reelt problem her. Vi ser ikke, at banker eller realkreditinstitutter konkurrerer ved at sætte priserne ned på bidragssatser eller andet,« forklarer Morten Bruun Pedersen:

»Tværtimod så ser vi faktisk kun, at gebyrerne stiger.«

Victoria Velásquez (EL) vil sørge for, at bankerne ikke hæver gebyrer på baggrund af den nye pensionsaftale. Foto: Philip Davali

Over for Børsen forklarer Victoria Velásquez, beskæftigelses- og erhvervsordfører i Enhedslisten, at eventuelle tiltag vil være direkte rettet mod at beskytte forbrugerne mod, at bankerne kradser øgede skatter ind ved at sende en regn af gebyrer efter kunderne.

Morten Bruun Pedersen håber, at de politiske tiltag er effektive.

»At bankerne endnu en gang vil sende regningen videre til kunderne er et reelt problem, som skal håndteres,« siger Morten Bruun Pedersen.

Han erkender, at det kræver en nærmere analyse at slå fast, hvad der vil være mest effektivt, men har selv et forsigtigt bud:

»Politikerne kan eksempelvis lade sig inspirere af de regler, der for nogle år siden blev lavet for skift af realkreditinstitut, forbedre dem yderligere og overføre dem på banksektoren. Det betyder, at hvis en kunde vil skifte bank på grund af stigende gebyrer, så skal banken betale en del af omkostninger til at skifte.«

Hos bankernes lobbyorganisation Finans Danmark kan man ikke se, at tiltag, der gør det lettere at skifte bank eller realkreditinstitut, kan standse gebyrstigningerne.

I stedet lyder det i et svar til Børsen, at de øgede skatter på bankerne gør det uundgåeligt, at priserne stiger for de enkelte kunder.