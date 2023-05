Telenor har opkøbt teleselskabet OK Mobil.

Det skriver OK i en pressemeddelelse.

OK Mobil og selskabets kunder bliver derfor fremover en del af Telenor-koncernen, der ejer CBB Mobil, hvor kunderne kommer til at høre hjemme.

I pressemeddelelsen fremgår det, at kunderne fortsætter på samme netværk som hidtil og på samme priser som hidtil.

»I kraft af vores nye strategi har vi behov for at fokusere vores ressourcer på at blive et grønt energiselskab, og derfor giver det mening for os at skille os af med mobilforretningen nu,« siger Michael Lamberth, CCO i OK, i pressemeddelelsen.

Hos Telenor lyder det, at man som OK Mobil-kunde skal forvente, at overgangen sker smertefrit.

»Vi glæder os til, at de bliver en del af familien og forventer, at de så at sige kan flytte ind uden det mindste bøvl,« siger Lars Thomsen, CEO for Telenor Danmark, i pressemeddelelsen.