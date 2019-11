3.060 kroner.

Så mange penge bruger ti danskere hvert eneste sekund på betalingstjenesten Mobilepay.

Det viser nye tal fra Danske Bank, som ejer udbyderen. Det skriver Finans.

Danskernes begejstring for Mobilepay betyder, at tjenesten for første gang står til at håndtere overførsler for 100 milliarder kroner i et kalenderår - og det på trods af, at den har oplevet en faldende vækst i antallet af erhvervskunder.

Ifølge tallene er der i årets første ni måneder indtil videre blevet gennemført mere end ti Mobilepay-overførsler hvert eneste sekund døgnet rundt – alle ugens syv dage. Det svarer til i alt 244 millioner overførsler på ni måneder.

Ifølge Finans blev der i 2018 gennemført i alt 281 millioner overførsler på 12 måneder.

Hvis udviklingen fortsætter, bliver 2019 første gang, at Mobilepay registrerer mere end 300 millioner overførsler og dermed passerer en omsætning på 100 milliarder kroner.

Selvom Mobilepay står til at slå rekord, har tjenesten faktisk ikke fået synderligt flere kunder i butikken. Antallet af brugere ligger således stadig på omkring 4,1 millioner.

Det betyder, at kunderne simpelthen bare bruger Mobilepay i højere grad end tidligere.

Danske Banks tal viser i øvrigt, at det ikke kun er antallet af transaktioner, som stiger, skriver Finans.

De beløb, som danskerne sender frem og tilbage gennem tjenesten, er også højere end sidste år, hvor der i gennemsnit blev overført 298 kroner per overførsel.

I de første ni måneder af 2019 er det tal nemlig steget med tre procent - nemlig til 306 kroner.