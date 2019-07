Betalingstjenesten MobilePay er ramt af omfattende tekniske problemer.

Det betyder, at tjenesten ikke er tilgængelig. Brugere mødes af en fejlmeddelelse allerede når de forsøger at logge på den populære app.

Det bekræfter presseansvarlig i MobilePay, Peter Kjærgaard, over for B.T.

»Vi er nede i hele landet. Jeg kan ikke sige ret meget mere lige nu, men der bliver selvfølgelig arbejdet på fuld tryk for at vi kommer op at køre igen,« siger han.

Det er endnu uvist hvad nedbruddet skyldes - og hvornår det kan løses.

MobilePay har omkring fire millioner brugere i Danmark.

