Når du går ind på en bar, café eller restaurant en sen eftermiddag, er det meget ofte sådan, at stedet lige akkurat tjener et lille overskud på den burger, sandwich eller pastaret, du giver dig i kast med.

Men som tiden skrider, og du kommer ud på aftenen, begynder pengene pludselig i langt højere grad at drysse ned i lommerne på stedets ejere.

For når mørket falder på, er det i højere grad sodavand til 50 kroner, shots til 10, 20 eller 30 kroner, fadøl til 40 kroner, drinks til 80 kroner og alverdens andre drikkevarer, vi har det med at købe.

Og her tjener barer, restauranter og caféer pludselig rigtig gode penge.

Så da regeringen tirsdag varslede, at barer, restauranter og caféer i 17 kommuner nu skal lukke klokken 22.00 i stedet for midnat for at begrænse coronasmitte, var det to af de helt gyldne indtjenings-timer, der blev taget fra branchen.

»De sidste timer på aftenen er afgørende. Der sælger man langt flere drikkevarer, og man tjener en del mere på at sælge en fadøl end en caféburger,« bekræfter Annette Hyldebrandt, chef for turisme og oplevelsesøkonomi i brancheforeningen Horesta, og uddyber:

»De sidste timer er helt afgørende for, om man kan betale sine lønninger. Så når vi først bliver rullet tilbage fra at måtte have åbent ind til kl. 02 til at skulle lukke kl. 24, og vi så nu skal lukke yderligere to timer før, er det nærmest umuligt at få et overskud.«

Hun er noget nær rystet over, at oplevelsesbranchen skal rammes så hårdt, og peger på, at restauranter, caféer og barer har gjort meget ud af at holde afstand og holde høj hygiejne.

Barer og restauranterne tjener i sær gode penge på våde varer.

»Vi har virkelig svært ved at forstå, at det er os, som igen og igen skal bære den økonomiske byrde af den her pandemi,« siger Annette Hyldebrandt:

»Det er ikke rimeligt, og der skal komme økonomisk hjælpepakke nu, ellers så kommer fyringerne og konkurserne rullende.«

Helt generelt er der enorm frustration hos restauranter, barer og diskoteker.

Siden en del steder fik lov til at lukke op for et par måneder siden, har de været ramt af nye begrænsninger.

Et mønster tegner sig nu for den fase af coronakrisen, som Mette Frederiksen gentagne gange har beskrevet som »dansen med corona«.

Når smittetrykket blusser op, er det oplevelsesbranchen, der står i forreste række til at blive ramt af restriktioner.

Og det kan meget vel ende med at blive noget, der gentager sig, indtil coronakrisen er slut.

»Fremtidsudsigterne for os er utroligt dystre lige nu. Nattelivet og restauranterne bliver holdt i en benlås,« siger Annette Hyldebrandt:

»Vi har noteret os det her mærkelig udtryk 'dansen med corona', og en dans er jo umiddelbart noget, der er sjovt. For os er det her en dødsdans nu. Det er dybt alvorligt. Vi har brug for økonomisk hjælp lige nu.«