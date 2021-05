Søndag blev der skrevet endnu et kapitel i erhvervsminister Simon Kollerups opgør med bankernes opkrævning af negative renter fra op mod 1,3 millioner danske bankkunder.

En opkrævning, ministeren for godt en måned siden stemplede som 'grådig', og som han nu har varslet yderligere handling overfor.

I et interview med DR fortæller Simon Kollerup, at han har bedt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen se på tiltag, der kan forbedre konkurrencen mellem bankerne.

Ministeren mener nemlig, at den nuværende situation med negative renter viser, at der er svag konkurrence i banksektoren, og at det koster kunderne penge.

Erhversminister Simon Kollerup har taget et opgør med bankernes negative renter. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Erhversminister Simon Kollerup har taget et opgør med bankernes negative renter. Foto: Liselotte Sabroe

Samtidig har han bedt Finanstilsynet undersøge bankernes rådgivning af kunderne i forbindelse med negative renter.

Alt det skal ende med anbefalinger, der lander til efteråret.

Et indgreb mod bankernes negative renter er altså ikke lige oppe over.

»Det er jeg skuffet over. Jeg troede, det var hårdt mod hårdt. Han er sprunget op som en løve og falder ned som et lam,« lyder reaktionen fra 56-årige Henrik Pedersen fra Gentofte.

Henrik Pedersen Foto: Privat Vis mere Henrik Pedersen Foto: Privat

Han står bag borgerforslaget 'Oprettelse af en statslig bank uden negative renter', som på under en måned har fået godt 8.200 NemID-validerede underskrifter.

Forslaget er, at staten laver en bank, som udelukkende har den funktion, at borgere kan sætte penge ind uden at betale negative renter.

Henrik blev inspireret til borgerforslaget, da Simon Kollerup i slutningen af april første gang udtalte, at han havde fået nok af bankernes tendens til at sænke grænsen for, hvornår danskerne skal betale negative renter.

»Det var fedt, at han tog den kamp, for jeg synes, det er helt forkert, at bankerne gør det her. Men jeg forstår ikke, at han har brug for undersøgelser, der først er klar til efteråret. Det virker, som om han ryster lidt på hånden,« siger Henrik Pedersen:

»Lige nu accepterer ministeren, at bankerne scorer millioner af kroner på kunder med negative renter. Han bør handle nu. Det er simpelthen ikke i orden, at bankerne rundbarberer folks opsparing uden at løfte en finger. Ministeren bør handle nu og give os almindelige bankkunder en mulighed for at flytte vores opsparing til staten og samtidig give bankerne en lærestreg.«

I DRs artikel understreger Simon Kollerup dog, at han tager problematikken meget alvorligt og siger, at hele sagen om negative renter handler om folks tillid til bankerne.

»Jeg ser min rolle som en, der varetager de danske bankkunders interesse, og der er brug for, at der også kommer politisk fokus på negative renter. Jeg synes, jeg har været tydelig i mit budskab overfor bankerne. Grænsen er nået nu,« siger Simon Kollerup til DR.

Han siger samtidig, at regeringen 'må handle', hvis der sker en yderligere udvikling på området, før anbefalingerne kommer til efteråret.

Hvem betaler negativ rente - og hvad tjener bankerne? Stort set alle banker har i dag en grænse på 100.000 kroner. Det betyder, at man betaler 0,6 procent i rente på alt indestående over den grænse. I følge tal fra Finans Danmark betyder det, at omkring 1,3 millioner voksne danskere nu står til at betale negativ rente. Der har været lidt usikkerhed om, om bankerne tjener penge på de negative renter, men i starten af maj fremlagde Bankresearch følgende tal i mediet Børsen: I 2020 tjente bankerne 931 millioner kroner på kundernes negative renter – efter regningen for at have pengene i Nationalbanken var betalt. Og i 2021 står bankerne så til at tjene 3,3 milliarder kroner på at opkræve negative renter, viser Bankresearch’ beregninger.

Hos bankernes brancheforening Finans Danmark har det hele tiden lydt, at der er en sund konkurrence mellem bankerne, og at opkrævningen af negative renter sker, fordi bankerne selv bliver opkrævet negative renter i Nationalbanken.

Derfor hilser man de varslede undersøgelser velkommen.

Henrik Pedersen, der ikke er politisk aktiv, håber dog, at der sker noget før efteråret.

»Siden jeg oprettede det her borgerforslag, er jeg blevet kontaktet af rigtig mange mennesker, som er fortvivlede over, at de betaler negative renter,« siger Henrik Pedersen:

»Så jeg håber, at mit forslag når de 50.000 underskrifter inden tidsfristen. Det vil i det mindste tvinge politikerne til at forholde sig til det her spørgsmål ved en afstemning.«