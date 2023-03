Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Har supermarkederne og deres leverandører brugt den eksplosive inflation til at skjule ekstraordinære prisstigninger og høje profitter? Og satte energiselskaberne i virkeligheden prisen på gas højere op end nødvendigt under dække af energikrisen?

Der var et vist element af mistænkeliggørelse, da den daværende socialdemokratiske erhvervsminister, Simon Kollerup, i august sidste år meldte ud, at der var brug for et omfattende pristjek af dagligvarer som blandt andet smør og af energiprisen, herunder gas.

»Inflationen har en årsag. Det forstår vi godt, men kan alle prisstigninger forklares med det, der sker ude i verden? Eller er der nogle priser, der bliver skruet for langt i vejret under dække af de stigende omkostninger,« lød det fra Simon Kollerup, som ville have ‘eventuelle urimeligheder’ frem i lyset.

Han satte straks Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at undersøge prisudviklingen, og nu foreligger resultatet.

Simon Kollerup, tidligere erhvervsminister. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Simon Kollerup, tidligere erhvervsminister. Foto: Mads Claus Rasmussen

Dengang hilste diverse brancheorganisationer undersøgelsen velkommen og lod forstå, at der ikke var noget at komme efter. – Og de havde ret.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen konkluderer nu i et notat, at ’de generelle prisstigninger i Danmark er på niveau med sammenlignelige lande.’

Zoomer man ind på fødevarepriserne er de samlet set steget mindre i 2022 i Danmark end ‘de valgte sammenligningslande, fremgår det af notatet.

For hele året (december 2021 til december 2022) steg fødevarepriserne i Danmark med 16 procent, mens stigningen for sammenligningslandene var 19 procent.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sammenlignet de danske priser med priserne i Belgien, Finland, Frankrig, Italien, Holland og Tyskland.

Heller ikke gaspriserne blev skruet ublut op i Danmark i sensommeren og efteråret 2022.

Forskellen i gaspriserne mellem Danmark og de sammenlignelige lande kan ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forklares med metodemæssige forskelle i den måde, naturgaspriserne opgøres på i Danmark og de andre lande.

Opdateres …