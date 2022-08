Lyt til artiklen

Det er alt for svært for danskerne at finde ud af, hvad de egentlig betaler til deres bank om året i form af gebyrer og renter, og det skal der laves om på.

Sådan lyder budskabet fra erhvervsminister Simon Kollerup som reaktion på en ny analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der fokuserer på bankmarkedet.

Analysen viser blandt andet, at kun fem procent af danskerne har skiftet bank det seneste år, og at 42 procent af danskerne ikke aner, hvad de betaler til deres bank i årlige udgifter.

»Det er alarmerende læsning. Jeg synes, vi har et problem, når så mange danskere ikke kan gennemskue, hvad de betaler til deres bank, og at så få danskere skifter bank,« siger Simon Kollerup til B.T. og uddyber:

»Risikoen er, at for mange danskere betaler for meget, fordi de ikke får trykprøvet, om de kan få det billigere andre steder. Vi har et problem i Danmark, når danske bankkunder står for svagt i forhold til deres bank.«

Foto: ANDREW KELLY Vis mere Foto: ANDREW KELLY

Han mener, at hvis flere danskere havde et reelt indblik i, hvad de betaler til banken, så ville konkurrencen blive styrket markant.

»Hvis det var nemmere, og flere danskere havde en reel mulighed for at tage magten i egen hånd og skifte bank, så ville det øge konkurrencen. Det vil være til gavn for alle,« siger Simon Kollerup.

Men er det ikke bankkundernes eget ansvar at holde styr på deres bankforretning?

»Jeg tror, langt de fleste er interesserede i at have en god og billig bank. Men det er svært som bankkunde at gennemskue, om man har en fornuftig pris. Og derfor er der mange, der simpelthen giver op. Det er derfor, jeg synes, tallene er så alarmerende.«

Erhvervsminister Simon Kollerup (S). Foto: Mathias Svold Vis mere Erhvervsminister Simon Kollerup (S). Foto: Mathias Svold

Simon Kollerup lægger op til politisk handling.

»Vi skal, i samarbejde med bankerne, finde en løsning på det her. Jeg har ikke konkrete forslag til politiske løsninger lige nu, men jeg holder alle døre åbne. Det er da eksempelvis underligt, at man ikke, som noget af det første, når man båner sin netbank, kan se, hvad man betaler om året,« siger Simon Kollerup:

»Nu vil jeg undersøge området og tage forbrugerne, bankerne og andre med på råd og så komme med nogle forslag.«

Finans Danmark, der er interesseorganisation for bankerne, mener, at kunderne har gode muligheder for at få et overblik over deres udgifter til banken.

»Som bankkunde modtager man oversigter fra banken over, hvad man betaler for de services, man får. Bankernes priser kan findes på bankens hjemmeside i deres prisbog. Vi har i sektoren sammen med Forbrugerrådet Tænk udviklet sammenligningssitet www.pengepriser.dk,« skriver Ulrik Nødgaard, administrerende direktør for Finans Danmark, i en mail:



»Derudover kan man som kunde indhente forskellige tilbud på præcis de services, man har brug for, fra flere banker eller benytte tjenester som for eksempel MyBanker. Så bankerne gør meget, for at forbrugerne kan træffe et oplyst valg.«