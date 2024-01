Danskerne har svært ved at gennemskue, hvad de betaler for at være kunde i deres bank.

Nu har Erhvervsministeriet sammen med Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen lavet fem spørgsmål, de anbefaler kunderne at stille deres bank for at få det bedste overblik over deres renter og gebyrer i banken. Så kan man nemmere vurdere, om det kan betale sig at skifte bank.

»Man skal være kritisk over for sin bank, og man skal stille spørgsmål til banken om eksempelvis den rente, man får, og de gebyrer, man betaler,« siger erhvervsminister Morten Bødskov (S), og tilføjer:

»Derfor har vi lavet fem gode spørgsmål, som man bør stille til sin bank.«

Her er de fem spørgsmål Her er de fem spørgsmål, Erhvervsministeriet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler, at man stiller til sin bankrådgiver: Hvad har jeg betalt for at være kunde i banken det seneste år? Hvad kan jeg gøre for at få en bedre pris hos jer nu og i fremtiden? Betaler jeg mere end andre kunder som mig her i banken? Har jeg de rigtige produkter hos jer? Hvad tager I af gebyrer, hvis jeg skifter til en anden bank?

Spørgsmålene kommer i kølvandet på, at en undersøgelse lavet af Finanstilsynet, viser, at en række banker ikke systematisk rådgiver deres kunder om mulighederne for at gøre en bedre forretning.

»Bankerne skal rådgive alle kunder, om deres penge er bedst muligt placeret til deres egen fordel. Får jeg de renter, jeg skal have? Får jeg gode nok renter? Kan gebyrerne blive lidt lavere? Alt det har bankerne faktisk en forpligtelse til at rådgive kunderne om, og det gør de ikke i tilstrækkelig grad i dag, viser undersøgelsen,« siger Morten Bødskov.

Morten Bruun Pedersen, der er cheføkonom hos Forbrugerrådet Tænk, kalder det for et kæmpe problem.

»Det er helt klart, at der er et kæmpe problem, at folk ikke kan finde ud af, hvad de betaler til banken. Det er dokumenteret, og hæmmer konkurrencen helt vildt. Hvordan skal man kunne finde ud af, om man kan få et bedre tilbud i anden bank, når man ikke kan gennemskue priserne,« siger han.

Direktøren hos Finansforbundet, Dorrit Brandt, mener omvendt, at bankerne gør rigtig meget for at oplyse om priser og omkostninger.

»Det kan for mange være komplekst stof, og derfor kan vi da kun anbefale, at man som bankkunde sørger for at have jævnlig kontakt til sin rådgiver, så man netop kan have den nødvendige dialog om produkter og omkostninger,« skriver direktøren i en mail.

Morten Bødskov, har du selv stillet nogen af de fem spørgsmål til din egen bank, eller er det noget, du vil gøre?

»Jeg har også stillet spørgsmålene til min bank, og jeg har også en konstruktiv dialog med dem. Jeg synes helt generelt, at det skal man gøre. Den bedste vej til at skabe mere konkurrence blandt bankerne er at stille de her spørgsmål« siger han.

Hvad har du selv fået ud af det i kroner og ører, at stille de spørgsmål til banken?

»Det er et meget privat spørgsmål, men jeg har dialog med min bank, og det synes jeg, at alle skal have,« siger Morten Bødskov.

Savner mere handling

Morten Bruun Pedersen mener, at der skal gøres mere fra ministerens side end at rådgive om at stille de rigtige spørgsmål.

»Jeg synes, det er fint, at man forsøger at hjælpe forbrugerne til at stile spørgsmål om den pris, man betaler i banken. Jeg synes bare, ministeren skal gå skridtet videre,« siger han.

Han mener, at banken skal have en strammere rådgivningsforpligtigelse, og så mener han, at der skal skal laves en ordentlig prisportal, hvor de forskellige bankers priser kan sammenlignes.

»Hvis man bare er i sin eksisterende bank, men hvis du vil ud på markedet, da skal du jo kunne sammenligne priserne,« siger han.

Morten Bødskov, Forbrugerrådet Tænk, mener, at bankerne skal have en strammere rådgivningspligt. Hvad siger du til det?



»Efter undersøgelsen strammer Finanstilsynet vejledningen over for bankerne, således det står soleklart, hvilken forpligtelse banken har, når den taler med kunderne. Det skal ikke bare være, når man taler om nye boliglån. Det skal være løbende rådgivning og vejledning,« siger Morten Bødskov.

Hvad siger du til det andet forslag om en bankportal, så det er nemmere for kunderne, at se hvad udgifterne og renter er i de forskellige banker?

»Der findes rigtig mange forskellige prisportaler, hvor man henter oplysninger ind fra pengeinstitutter. Jeg vil gerne være med til at se på, hvordan der kan skabes gennemsigtighed og overskuelighed her, for det er rigtigt, at det er med til at skærpe konkurrencen mellem bankerne,« siger han.

Afviser at give bank til bankerne

Morten Bødskov har i længere tid været ude med kritik af bankerne.

Han har klart sagt, at bankerne tager meget i rente for de lån, de udsteder i forhold til til renterne, de betaler kunderne for pengene, der står på deres konto.

Der har været ret meget bank til bankerne fra Bødskov. Er det flere ting, du mener, de skal stramme op med?

»Der er ikke noget bank til bankerne. Bankerne spiller en centralrolle i et samfund som vores. De er på mange måder rygrad i din og min økonomi, så derfor er det naturligt, at der stilles kritiske spørgsmål,« siger ministeren.