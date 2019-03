Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Det er en af de ting, der bliver prioriteret rigtig højt på boligmarkeret. Måske endda i nogle tilfælde endnu mere end prisen.

Ole Birk Olesen, landets transport-, bygnings-, og boligminister, må siges at have ramt plet på netop den centrale beliggenhed.

I hvert fald har han med sin hustru Sif Meincke netop købt en stor liebhaverlejlighed på H.C. Andersens Boulevard.

Lejligheden, der spreder sig over 285 kvadratmeter, ligger trods alt lige om hjørnet fra Christiansborg, hvor han dagligt gør sin gang som folketingsmedlem for Liberal Alliance, og med udsigt ud over havnen til Islands Brygge.

Lejligheden fra 1908 har mange herskabelige træk, som man finder i de klassiske gamle københavner-lejligheder med store stuer en suite, og så er der selvfølgelig også en af de andre favoritter på boligmarkedet: altan.

Købt under udbudsprisen

Da lejligheden først kom til salg var det med en udbudspris på 11.450.000 kroner. Det oplyser Boliga. Men Ole Birk Olesen og hustruen har dog fået et afslag på godt én million.

Parret har nemlig givet 10.500.000 kroner for deres nye bolig.

Det kan omregnes til en kvadratmeterpris på lige over 36.800 kroner. Hvilket ligger i den lave ende i forhold til, hvad ejerlejlighederne blev solgt for i samme postnummer sidste år.

Her betalte køberne i København K i gennemsnit omkring 46.300 kroner pr. kvadratmeter. Det viser tal fra Boliga.

Ole Birk Olesen kommer oprindeligt fra Gram i Sønderjylland. Han er tidligere journalist og opstillet for Liberal Alliance i Østjyllands Storkreds. Han har siddet på sin ministerpost siden 2016.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Boliga.dk