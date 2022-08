Lyt til artiklen

I løbet af den seneste tid har danskerne oplevet store prisstigninger hele vejen rundt.

Det gælder alt fra el til fødevarer.

Nu vil erhvervsminister Simon Kollerup (S) holde et pressemøde vedrørende disse prisstigninger.

Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

»Danske forbrugere møder hver dag prisstigninger på en række forskellige varer. Simon Kollerup vil derfor præsentere forbrugerrettede initiativer,« lyder det i meddelelsen.

Pressemødet finder sted torsdag 25 august på Kulturmødet Mors klokken 13.

Udover Simon Kollerup, vil formanden for Forbrugerrådet Tænk, Anja Philip, også deltage ved pressemødet.

B.T. har tidligere dækket, hvordan priserne på dagligvarer fortsætter opad.

Energipriserne er nemlig eksploderet, og både el- og gaspriser sætter nu rekorder. Det belaster landets supermarkeder og fødevareproducenter hårdt.

Derudover kommer leverandørerne fortsat med prisstigninger, når der skal forhandles aftaler.

Og det vil bidrage til, at fødevarepriserne fortsætter med at stige, lød forudsigelsen.

»Det kan godt være, at stigningstakten bliver mindre, men jeg ser stadigvæk en inflation, som vil fortsætte over de kommende måneder,« sagde direktør i Salling Group, Per Bank, til B.T.