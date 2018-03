Tager du dine forholdsregler, behøver du ikke at snøfte og nyse dig igennem foråret og sommeren.

København. Selv om vinteren endnu ligger som en frostklar dyne over Danmark, er årets første pollen begyndt at brede sig i den kolde luft med nys og snøft til følge hos knap en million danskere.

Men tager man sine forholdsregler, behøver den spirende sæson ikke at være til gene for landets pollenallergikere. Det handler om at forberede sig.

- Hvis man er pollenallergiker, er det vigtigt at tale med sin læge i god tid, så man får lagt en behandlingsplan for pollensæsonen og har recepter liggende på den medicin, lægen anbefaler, man skal have, siger Lone Winther, specialansvarlig overlæge ved Klinik for Allergi på Gentofte Hospital.

- En behandlingsplan kan også give råd om, hvad man skal gøre, hvis medicinen ikke virker godt nok, tilføjer hun.

Hos Astma-Allergi Danmark foreslår man som en tommelfingerregel at tage sin allergimedicin, senest to uger før sæsonen går i gang - så længe det sker med lægens velsignelse.

- Det kan være meget individuelt, hvilken medicin man som pollenallergiker har brug for, det afhænger af ens symptomer. Så det er først og fremmest lægen, som tilrettelægger behandlingen, understreger Karen Rasmussen, leder af pollenregistreringen hos Astma-Allergi Danmark.

Ikke desto mindre er der flere gode tips, man ifølge hende kan bruge mod de drilske pollen, når foråret for alvor springer ud.

- Det bedste råd er, at undgå det man ikke kan tåle. Befinder du dig udendørs, handler det om at lave en fysisk barriere til pollenene. Det kan man for eksempel gøre ved at bruge solbriller. Det er også en god idé at undgå aktiviteter som at slå græsplænen eller sidde ude og spise frokost, selv om vejret er godt, siger Karen Rasmussen.

- Typisk er der flest pollen i luften midt på dagen og færrest om aftenen, så man bør også være opmærksom på at lufte ud i hjemmet enten tidligt morgen eller sen aften, og så kan med fordel tage et bad, inden man går i seng, så håret og huden bliver skyllet fri for pollen.

Skulle man alligevel blive ramt af en allergisk reaktion undervejs i pollensæsonen, er der simple midler, man kan ty til ud over den almindelige høfebermedicin.

- Hvis man har været udsat for mange pollen og kan mærke, at det generer øjne og næse, er det en god idé at skylle øjnene og næsen med isotonisk saltvand. Det har en god effekt mod pollen, fortæller Karen Rasmussen.

Kører man stadig træt i de kløende øjne og den tilstoppede næse, er det også en mulighed at finde europakortet frem og rejse helt væk fra de hjemlige himmelstrøg.

- Hvis man lider af allergi, kan det være en løsning at planlægge sit arbejde efter at holde ferie, når antallet af pollen er højest. Man kan tage ud til havet, hvor der generelt er færre pollen i luften end inde i landet, siger Karen Rasmussen og tilføjer:

- Men men kan også rejse udenlands, for der er forskel på, hvornår pollensæsonen falder i eksempelvis Sydeuropa sammenlignet med Danmark.

Fakta: Hold øje med pollentallene

- Op mod en million danskere lider af allergi over pollen.

- Det er typisk pollen fra hassel, el, elm, birk, græs og bynke, der rammer flest danskere.

- På Astma-Allergi Danmarks hjemmeside kan man løbende holde øje med dagens pollental.

Kilde: Astma-Allergi Danmark.

/ritzau fokus/