Boligmarkedet kan være svært at gøre sig klog på - og er man ikke forsynet med en boligmarkedsanalytisk indsigt eller en spåkugle, kan det være svært at vide, om det kan betale sig at tøve en kende.

Og måske særligt i de store byer; for selvom de kvadratmeterpriser*, som lejlighederne rammer storby-markederne med, er steget i både Aarhus og København, så er der mådehold at spore i udviklingen.

Fra 2016 til 2017 steg priserne i Københavns Kommune således med ni procent, fra 2017 til 2018 var det faldet til en stigning på syv procent, og senest er priserne fra 1.marts 2018 til samme dag i år blot steget med tre procent. Det viser tal fra Boliga.

Det samme gør sig gældende i Aarhus, hvor priserne fra 2016 til 2017 steg med ni procent, mens de fra sidste år til marts i år kun havde en stigning på to procent.

»Indtil videre holder markedet stand – understøttet af lave renter og et økonomisk opsving – og der har kun været et marginalt prisfald siden pristoppen i maj 2018,« siger Christian Hilligsøe Heinig, der er cheføkonom hos Realkredit Danmark.

»Det er dog endnu for tidligt at konkludere, at risikoen for prisfald er ved at drive over. Flere af de andre ledende indikatorer forværres stadig; handelsaktiviteten har en pil nedad, udbuddet er stigende, og udbudstider og salgstider har en svag pil op.«

Vent eller invester

Det kan således være ganske nærliggende at overveje at ty til det berømte kolde vand i blodet, hvis man er på vej ud på boligmarkedet. Men selvom udviklingen altså går mere trægt, end den har gjort - mener Christian Hilligsøe Heinig ikke, at man direkte bør lade markedets usikkerheder diktere ens fremtidige boligsituation.

»Man bør ikke tage udgangspunkt i usikre forventninger til den fremtidige boligprisudvikling i forhold til køb eller ikke køb af bolig. Det vil i sidste ende være ren og skær spekulation i prisudviklingen gennem ens ejertid af boligen, og det er få forundt at kunne time sit boligkøb efter en prisbund og senere sælge på toppen. Det vil være mere held end forstand,« siger han til Boliga.

For øjeblikket er der også en anden usikkerhed, der huserer på boligmarkedet, nemlig det kommende ejendomsskattesystem, der også kan bidrage til forvirring blandt landets fremtidige boligkøbere.

»Allerede nu bør den kommende boligskattereform bidrage til et negativt pres på priserne på markedet for ejerlejligheder, da potentielle boligkøbere bør gennemskue, at boligskattereformen bidrager til en større fremtidig skattebyrde. Udfordringen er dog, at mange ikke kender til indholdet af boligskattereformen, og at de nye vurderinger heller ikke kendes,« siger Christian Hilligsøe Heinig.

»Bundlinjen er under alle omstændigheder, at der er usikkerhed omkring, hvordan priseffekten kommer til at udspille sig over de kommende år, og derfor er vores generelle rådgivningsbudskab, at købs- og salgsbeslutninger ikke bør baseres på den kommende boligskattereform og spekulationer i forhold til boligprisudviklingen.«

Sådan udvikler priserne på storby-lejlighederne sig.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Boliga.dk