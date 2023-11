I Silkeborg Kommune havde man en plan for, hvordan man ville dække et underskud på fem millioner kroner på parkeringsområdet.

I kommunen besluttede man at hæve parkeringsafgifterne. Problemet er bare, at det ikke gik som man ventede, skriver TV 2 Østjylland.

For efter gratis parkering blev fjernet, parkeringsudgiften blev hævet fra 10 til 15 kroner, og et årskort til parkering steg med næsten 2000 kroner, er bilisterne i større stil blevet væk.

»Vores underskud på parkering går fra fem millioner kroner til to millioner kroner,« siger formanden for Plan- og Vejudvalget, Martin Jakobsen fra Konservative, der bekræfter, at de højere afgifter har haft en effekt på, hvor mange, der vil parkere på pladserne.

Så i stedet for at få lukket hullet, er underskuddet kun blevet mindsket til to millioner kroner. Desuden er der opstået et muligt problem i kølvandet.

Det kan nemlig ende med at gå ud over handlen i byens centrum, at potentielle kunder ikke har steder, de vil holde.

I august kunne B.T. berette, hvordan danskere generelt skal betale uhørte summer for at parkere sammenlignet med andre lande.

I 2022 betalte danske bilister for første gang mere end en milliard kroner til de offentlige kasser – både for at parkere lovligt og i afgifter for ulovlig parkering. Det kan du læse mere om her.