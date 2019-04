Flemming Østergaard - i folkemunde bedst kendt som 'Don Ø' - har gjort sig som forretningsmand gennem mange år.

De fleste forbinder ham nok med Parken og de blå løver, men han har også investeret i ejendomme. Og det er netop sådan en af slagsen, han for nyligt har sat til salg.

Det oplyser Boliga.

Den hvide villa på 97 kvadratmeter ligger på Strandvejen i Skovshoved med kig til vandet - ingen naboer mod havnen og Øresund, som ejendomsmæglerfirmaet Living Homes beskriver det i boligens salgsopstilling.

Selve huset er fra 1989, men Don Ø købte det tilbage i 1994 gennem sit firma Flemming Østergaard Management A/S. Dengang kostede huset ham 1.395.873 kroner. Det viser oplysninger fra Boliga.

I dag - 25 år senere - er ejendommen udbudt til salg for 7.995.000 kroner.

Et godt stykke over gennemsnittet

Boligpriserne i Charlottenlund ligger generelt i den højrere ende. Sidste år lå postdistriktet på en femteplads på landsplan over de højeste salgspriser på huse med en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 51.212 kroner. Det viser tal fra Boliga.

Udbudsprisen på lige under otte millioner kroner for Flemming Østergaards fire-værelses villa kan omregnes til en kvadratmeterpris på 82.422 kroner. Det placerer den et godt stykke over gennemsnittet for området.

Flemming Østergaard og hans hustru, Inge Østergaard, overtog ejerskabet over huset i 2013, hvor de købte det af firmaet for 4.400.000 kroner. Selv har de dog adresse i en anden nordkystby; nemlig Skodsborg, hvor de har ejet en villa ned mod Øresund siden 1997 - samme år, hvor Don Ø blev direktør for FC København.

Sidenhen blev han bestyrelsesformand i klubben - en post han besad frem til 2010, hvor han stoppede i Parken efter et stort driftunderskud.

Don Ø har siden juni 2018 afsonet sin dom på 18 måneders ubetinget fængsel for kursmanipulation.

