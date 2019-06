Hvis du går rundt med en lille drøm om at starte din egen virksomhed, er biografbranchen måske værd at overveje.

For på trods af markant konkurrence fra streamingtjenester og billetpriser, der stiger i et tempo, som har potentialet til at skræmme selv den største filmnørd væk, vælter millionerne ind i de danske biografers kasseapparater.

Det er ikke mindst tilfældet hos Danmarks største biografkæde, Nordisk Film Biografer, som driver 23 biografcentre i hele landet.

For selvom billetsalget på hele biografmarkedet i Danmark ’kun’ steg med 600.000 billetter i 2018 - knap fem procent flere end i 2017 - voksede Nordisk Film Biografers overskud med 55 procent.

I 2017 havde Nordisk Film biografer et overskud på 18 millioner kroner efter skat – det steg til 28 millioner kroner efter skat i 2018.

Samtidig satte Nordisk Film Biografer en lille rekord med en omsætning på 634 millioner kroner – den højeste omsætning i mindst ti år.

Det fremgår af Nordisk Film Biografers seneste regnskab, der betegnes som ’tilfredsstillende’.

Og det forstår man godt. Med det flotte regnskab har Nordisk Film Biografer haft overskud de sidste 10 år i træk – et samlet overskud, der i alt løber op i 326 millioner kroner.

Endnu mere bemærkelsesværdigt er det, at både omsætning og overskud er vokset så markant, selvom Nordisk Film Biografer selv skriver, at stigningen i antallet af solgte biografbilletter kun steg en 'smule'.

Noget tyder da også på, at overskuddet blandt andet er steget, fordi den enkelte kunde har lagt lidt flere penge i løbet af 2018.

Det kan både være på grund af stigende billetpriser, som de seneste årtier er løbet fuldstændigt løbsk i forhold til den generelle inflation i samfundet.

Det kan også være priserne på slik og sodavand, som er godt fire en halv gang så dyr, som hvis du køber de samme varer i Netto.

Biografkæder med store millioneroverskud Danmarks to store biografkæder Cinemaxx og Nordisk Film tjener fedt år efter år. Se deres overskud her: Nordisk Film Biografer 2018: 28 millioner kroner 2017: 18 millioner kroner 2016: 44 millioner kroner 2015: 55 millioner kroner 2014: 16 millioner kroner 2013: 10 millioner kroner 2012: 20 millioner kroner 2011: 7 millioner kroner 2010: 33 millioner kroner 2009: 74 millioner kroner 2008: 21 millioner kroner I alt: 326 millioner kroner Cinemaxx 2018: 21 millioner kroner 2017: 21 millioner kroner 2016: 29 millioner kroner 2015: 26 millioner kroner 2014: 17 millioner kroner 2013: 19 millioner kroner 2012: 17 millioner kroner 2011: 12 millioner kroner 2010: 17 millioner kroner I alt: 179 millioner kroner Kilde: Cinemaxx og Nordisk Film Biografers regnskaber via virk.dk.

I Nordisk Film Biografer peger direktør Asger Flygare Bech-Thomsen dog på flere andre faktorer, der gør, at omsætning og overskud er steget.

»Vi fik flere biografer i 2016 og 2017, og det ser vi resultatet af nu. Det har bidraget til, at vi har lidt flere kunder i butikken, ligesom det generelle biografmarked er vokset. Det øger selvfølgelig omsætningen og overskuddet,« siger Asger Flygare Bech-Thomsen og uddyber:

»Vi har ikke haft specielt store prisstigninger fra 2017 til 2018. Men vi har lanceret nye koncepter, eksempelvis 4DX i Lyngby og Aarhus, og det giver højere billetpriser.«

Også salget af popcorn og cola og har skæppet til i kassen - blandt andet som følge af et markant antal superheltefilm i biograferne.

»Mixet af film betyder jo også noget, og når der er en vægt med flere helaftensfilm, så køber folk også mere cola og flere popcorn.«

Helt generelt er han tilfreds med regnskabet – men jubler ikke.

»Man skal tænke på, at når overskuddet vokser med 50 procent fra 2017 til 2018, så kommer det fra et relativt moderat niveau. Så vi er godt tilfredse, det er vi, men det er ikke prangende,« siger Asger Flygare Bech-Thomsen:

»Men jeg synes, det er okay, alt taget i betragtning.«