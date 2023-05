Netflix lancerede for få måneder siden et nyt produkt, hvor du kan spare penge ved at vælge en udgave af Netflix, der indeholder reklamer.

Og det har, indtil videre, været en relativt stor succes.

Siden lanceringen har Netflix' reklame-version, som koster omkring syv amerikanske dollar fremfor ti, skrabet fem millioner abonnenter sammen.

Det fortalte Jeremi Gorman, chef for reklamer hos Netflix, onsdag på konferencen Upfront, skriver Reuters.

Ifølge fagmediet Flatpanels.dk er Netflix' reklameversion lige nu udrullet i 12 lande – et af dem er hovedmarkedet USA.

Reklamerne på tjenesten fungerer sådan, at enkelte serier og film kan være sponseret af et specifikt firma, hvilket fremgår lige før programmet starter.

Derudover er der 4-5 minutters reklame per viste time, skriver Flatpanels.

Der er ingen officiel melding om, hvornår Netflix med reklamer kommer til Danmark. Forventningen er dog, at det kommer i slutningen af 2023.