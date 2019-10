Omkring 40 millioner ejere af en Android-telefon på verdensplan render rundt med farlig app.

I værste fald kan app'en have tilmeldt dens brugere til betalingstjenester uden deres viden.

Der er tale om den populære app SnapTube, hvis umiddelbare formål er at downloade videoer fra YouTube og Facebook til brugerens telefon.

Den mulighed har gjort SnapTube til en ekstremt populær app på telefoner med Googles Android-styresystem verden over.

Men app'ens software har ifølge mediet Forbes og mobilsikkerheds-selskabet Upstream gjort mere end bare at hjælpe ejere af app'en med at downloade videoer fra YouTube og Facebook.

Meget mere.

Således beskriver Upstream, hvordan der under SnapTubes venlige ydre er foregået meget mere dystre ting.

Blandt andet skal SnapTube, som er udviklet af det kinesiske selskab Mobiuspace, have kørt skjulte reklamer i baggrunden, app'en skal også generere såkaldte ikke-menneskelige klik og køb.

Men det bliver endnu værre.

I adskillige tilfælde har app'en også skrevet de intetanende bruger op til betalingstjenester samt betalingsopkald og -beskeder.

Upstream har således opfanget og blokeret intet mindre end 70 millioner suspekte transaktionsforespørgsler fra app'en på 4,4 millioner Android-telefoner.

Direktøren for Upstream fortæller, at SnapTube 'bogstavelig talt er et røgslør for mistænkelig adfærd i baggrunden. I forbindelse med en test fandt vi ikke bare bedrag med baggrundsreklamer, men også utallige eksempler på brugere, der er blevet skrevet op til betalingstjenester eller abonnementer, selv når telefonen ikke var i brug', siger Guy Krief, direktør Upstream.

Hvis man allerede har downloadet SnapTube, så opfordres man på det kraftigste til at slette app'en øjeblikkeligt, lyder det.

Fra SnapTubes skaberes side lyder forklaringen, at den malware, som brugere af app'en er blevet udsat for, er sket uden deres viden.

»Vi vidste ikke, at der foregik reklame-svindel, som har betydet betydelig tab af vores brandværdi - vi handlede hurtigt og lukkede ned. De nuværende versioner af vores app er allerede fri for problemerne,« lyder det til mediet TechChrunch.

SnapTube kan ikke downloades fra Googles egen Play-butik. I stedet har de mange millioner brugere hentet app'en via tredjepart.