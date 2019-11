Den stod på lunkne anmeldelser og mavesure artikler, da Apple endelig lancerede streamingtjenesten Apple TV+ den 1. november. I dag virker negativiteten som et fjernt minde.

Apples tjeneste, som skal konkurrere med Netflix, Amazon og HBO, er nået ud til millioner af seere på en uge. Giganten forærer ganske enkelt tjenesten væk – også til danskerne.

Og det er en strategi, som med stor sandsynlighed vil betyde, at Apple TV+ kan ramme et sted mellem 50 og 100 millioner brugere på tværs af 100 lande, inden 2019 er omme.

Dermed kan Apple nærme sig Netflix og Amazons udbredelse i et helt uhyggeligt tempo.

»Interessen har været enorm, og noget af det, der har fået mange til at snuse til Apple TV+, er, at de har fået gratis adgang. Det er gået stærkt,« siger Rasmus Larsen, redaktør på Flatpanels.dk:

»Potentialet i forhold til udbredelse er helt vildt for Apple. De har hundreder af millioner af kunder, de kan pushe den her tjeneste til via kundernes iPads eller iPhones.«

Apple havde på forhånd varslet, at alle, der køber en Apple TV-boks, iPhone, Mac, iPad eller iPad Touch inden for en given periode, vil få et års gratis abonnement på Apple TV+ med i prisen.

Men så viste det sig pludselig, at Apple har udvidet den grænse, så alle, der har købt et af Apple-produkterne siden den 10. september, har fået et års gratis abonnement.

Jennifer Aniston og Reese Witherspoon er med i Apples helt store slagnummer på tjenesten. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Jennifer Aniston og Reese Witherspoon er med i Apples helt store slagnummer på tjenesten. Foto: ANGELA WEISS

På samme måde kan alle med en Apple TV-boks eller Apple TV’s app se to afsnit af hver serie gratis, ligesom alle kan få syv dages prøveperiode gratis.

Fortsætter den kampagne resten af året, vil op mod 100 millioner kunder potentielt have fået et års gratis abonnement inden årets udgang.

Det vurderer Rasmus Larsen på baggrund af de salgstal for Apple-skærme og -bokse, der forventes i fjerde kvartal af 2019.

Og starten for Apple TV+ har i forvejen været ekstremt stærk, lyder det fra Hollywood-mediet Variety.

Der ligger ikke officielle tal endnu, men kilder i Apple fortæller magasinet, at ’flere millioner’ brugere har besøgt tjenesten i løbet af den første uge.

Samme kilder fortæller, at brugerne gennemsnitligt har brugt mere end en time inde på tjenesten.

Apple TV+ fik ellers prygl i alverdens medier kort efter lanceringen, fordi tjenesten kun har otte titler liggende.

Men siden er stemningen så småt vendt.

Det er blandt andet det tekniske niveau på tjenesten, som har fået mundvigen til at vende tilbage.

»Det er helt tydeligt, at Apple er gået efter at lave et luksusprodukt rent teknisk. Det er virkelig vellykket. I forhold til brugerfladen sætter Apple en ny standard,« siger Claus Bülow Christensen, digital analytiker og stifter af Copenhagen Future TV Conference:

»Netflix er ligesom det øverste niveau på det her marked, og det er faktisk lykkedes Apple at få Netflix til at se lidt gammeldags ud. Det er meget imponerende.«

Også i forhold til billedkvalitet på tv-produktionerne har Apple trumfet markedslederen Netflix.

»Det er ganske enkelt i top. Det er den bedste kvalitet, vi har set på en streamingtjeneste nogensinde. Apple har sat bitraten meget højt op, og det betyder, at billedkvaliteten er langt bedre,« siger Rasmus Larsen:

»Apple har hævet barren for hele streamingmarkedet på det tekniske niveau.«

Men hvad i alverden er meningen med at give tjenesten væk, når den er prissat til 39 kroner om måneden?

»Det ene er, at tjenesten skal bruges som et ekstra salgspitch til at få dig til at købe en af Apples produkter, for så får du tjenesten med i prisen,« siger Claus Bülow Christensen:

»Og så er det her en del af Apples strategi, hvor man vil samle en masse indhold på deres tv-boks og blive en ny form for tv-udbyder. Der skal Apples indhold være en del af pakken.«

Rasmus Larsen mener, at Apples strategi er meget klar:

»Nu vil man have rigtig mange brugere ind, og det gør man med gratis abonnementer,« siger han:

»I det års gratis periode lægger man så hele tiden nye serier på, som i længden skal få kunderne til at blive hængende - også når de en dag bliver betalende kunder.«