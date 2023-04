Lyt til artiklen

Tyggetobak, nikotinposer og væske til e-cigaretter.

Siden årsskiftet har det været ulovligt for kiosker og andre salgssteder at opbevare og ikke mindst lange nikotinprodukter som disse uden stempelmærker fra skattemyndighederne over disken.

Skattestyrelsen har i januar og februar i år gennemført 200 kontrolaktioner af, om kiosker og andre salgssteder har overholdt de nye regler.

Hele 104 gange var der bid.

Som udgangspunkt koster det en bøde på 10.000 kroner at bryde reglerne, og det betyder, at myndighederne har udstukket bøder for godt og vel en million kroner.

»Stempelmærkerne er forbrugernes sikkerhed for, at der er betalt den korrekte afgift,« siger Anne Sofie Hedemann, underdirektør i Skattestyrelsen, og tilføjer:

»Fandt vi varer uden stempelmærker, der ikke måtte opbevares, blev de beslaglagt.«

I en enkelt aktion lige før påske rykkede Skattestyrelsen sammen med blandt andre politiet ud til et varelager på Københavns Vestegn, oplyser Skattestyrelsen til B.T.

Her beslaglagde myndighederne hele 200 flyttekasser med alverdens nikotinprodukter uden de lovpligtige stempelmærker.

Heriblandt næsten 3.000 liter færdigblandet nikotinvæske og cirka 18.000 ulovlige puff bars (stærke engangs-e-cigaretter, ofte med frugtsmag).

Under kontrolaktionerne har Skattestyrelsen også fundet cigaretter og vandpibetobak, som der ikke var betalt afgift af.

»Derfor har vi også beslaglagt blandt andet vandpibetobak og cigaretter i forbindelse med kontrollerne,« siger Anne Sofie Hedemann.

Kontrolaktionerne kommer i kølvandet på, at der efter 1. oktober 2022 blev indført nye afgifter for røgfri tobak samt nikotinholdige produkter og væsker.

Samtidig blev det et krav, at disse produkter skal være påført et stempelmærke, som det også kendes fra cigaretter. Som led i overgangsreglerne kunne butikker og salgssteder sælge ud af deres varelagre med gammel afgift og uden stempelmærker frem til årsskiftet.

Men efter 1. januar 2023 må butikker og salgssteder altså ikke opbevare eller sælge røgfri tobak og nikotinholdige produkter uden stempelmærker i salgslokaler.

Og fra 1. februar 2023 blev det forbudt for virksomhederne at have nikotinvarer uden stempelmærker i virksomheden i det hele taget -–også i lagerlokaler.

Skattestyrelsen har fra 2017 til 2021 gennemført godt 1.400 tobakskontroller.

Det har medført bøder for knap 750 millioner kroner.