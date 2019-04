Området ved Bagsværd Sø i Nordsjælland tiltrækker mange naturelskere.

Her kan man tage en båd ud på vandet og nyde de grønne omgivelser - og mens man er der, kan man naturligvis også kaste et blik op på de imponerende ejendomme, der ligger i første række.

Det er nemlig her - i selskab med kunstmuseet Sophienholm og statsministerens officielle embedsbolig, Marienborg - at Danmarks næstdyreste villa, Christianelyst, befinder sig.

Ejendommen er fra 1801 og har været på markedet siden sommeren 2017 med en udbudspris på hele 68.000.000 kroner - men nu er der skåret en stor bid af prisen.

Den nye udbudspris ender således på et pænt rundt tal - nemlig 60 millioner kroner. Det oplyser Boliga.

Den over 600 kvadratmeter store pragtvilla ligger på en grund direkte ned til søen og fremstår nærmest royal med pejsestue, listeværk belagt med bladguld og havesal udsmykket med pompejanske loftsmalerier, som det bliver beskrevet i salgsopstillingen fra mæglerfirmaet Home Charlottenlund.

Skubbet af pinden



Christianelyst fik lov til at have sin titel som den dyreste villa på markedet i lidt over et år, indtil en Øresunds-villa sidste efterår vippede den af pinden.

Der er tale om det over 900 kvadratmeter store Rosenlund i Vedbæk - der ligger i første parket til Øresund - og har svimlende 75 millioner kroner stående på sin salgsopstilling.

Vedbæk er generelt et område, hvor man kan finde nogle af landets rigtig dyre huse.

Faktisk ligger de to boliger, der sammen deler en tredjeplads over landets dyreste også på Vedbæk Strandvej.

Begge er udbudt til 55.000.000 kroner, så der er stadig lidt vej op til Christianelyst, som en køber altså nu kan overtage med en rabat på otte millioner kroner.

Se Christianelyst her.